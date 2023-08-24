王建煊／王老先生講故事之353：妳煩不煩呀！

早餐吃雞蛋，太太問先生:「吃煮蛋還是煎荷包蛋?」先生說:「荷包蛋。」太太又問:「要兩面黃還是一面黃?」問著問著兩人就吵起來了。

先生說:「妳煩不煩呀 ! 吃個蛋也要這樣煩我。」

太太很委曲地說:「不問你，弄出來又抱怨，上次甚至拒吃，要我怎麼辦?」

為什麼事事請示？

早餐吃個蛋要被問上一大堆，尤其在工作繁忙的日子裡，早晨出門前許多事有待規劃，被人問個不停，確實煩人，但是別人為什麼會來煩你呢?

假如每天早餐，太太無論是煮蛋或煎蛋，蛋怎麼煎，先生都一副好吃的樣子，太太會有信心，不會事事來煩你的。

此外如果我們每次的指示，都能更清楚明確一點，煩人的問話就會減少，例如先生在被問及吃煮蛋或煎蛋時，回答說:「煎蛋，兩面黃。」這樣妻子就好做多了，會少掉幾次問話。

先分析、再發問

有時別人煩我們，其實是我們自找的。 被別人問多了會煩，為什麼 ? 因為別人每問一次，你便要有一個答案，每個答案都是一個決定，作決定常常是傷腦筋的，所以大家不喜歡。

因此提出問話的人，如果都先能分析利弊，預備好答案，將問題與答案一併提出，情況就會有絕然不同的變化。例如太太問先生吃煮蛋或荷包蛋時，說:「今天早晨我給你吃煮蛋，天天吃煎蛋太油，對身體不好，蛋煮成硬黃的，容易消化。老公，好不好?」

由於在問之前太太先作分析，並有結論，先生只要答以好或不好，不傷腦筋，就容易多了。

所以，有時被人嫌煩，是可以自我改善的，從而減少被人嫌的機會，成為受人歡迎的人。尤其為身為下屬，要請示上司時，先把可行的方法擬出，或將利害得失預先分析列明，相信上司一定高興有這樣能幹的手下，而不會嫌你一直請示煩他了。

（本文與台灣醒報同步刊登）