楊志良／多人選總統，亂台又敗台

楊志良 台灣總統之位人人搶，除了已經拿到政黨票的賴、柯、侯之外，還有一富人郭台銘要拚連署，另外已經對外宣稱要選總統的還有王建煊、張亞中、司法改革黨張靜大律師等，族繁不及備載。這些逐鹿之士，是在愛台還是在害台？

本人並非「匪情專家」，但疫情前至少受邀訪問中國大陸百次以上，接待對方醫藥衛生同道更不可計數，對對岸總有一定程度的了解。以我淺見，若是由一直遙遙領先的賴清德當選，武統台灣很可能發生。為何？不妨換位思考，中國清末以來備受列強侵辱，奮起中興的念頭深植知識分子及官員心中。好不容易目前中國已恢復為世界數一數二的強國，且權力集中於習近平一人，賴清德自我定義為務實的台獨工作者，如何改口無關緊要，一旦當選，中國內部要求習近平對台動武的壓力，將何其巨大。

在國際上，台灣深受委屈，聯合國的會員國均承認一中，雖然要求不可以武力統一，但賴的當選，正授予中國統一分離國土的合法藉口。加以中國內部面臨經濟困境，共產黨亟欲將壓力轉移對外，藍營因此打出此次大選是戰爭與和平的選擇，影響深遠。

外患如此巨大，內憂更是沉重。因為選舉增加很多紛紛擾擾、社會不安及分裂，台灣有憂鬱症傾向者將近兩百萬人，確診者達一二五萬人，造成台灣經濟重大的損失。家暴逐年增加到十二萬件，虐兒超過一萬件、虐老九千件；最可怕的是青少年的自殺及自殘，一○四年為一○四○件，一○七年增加二點五倍，二六九一件，目前則增加到一萬名以上。這都是有案可查的，還不包括黑數。

另方面，在台灣資本利得幾乎不用繳稅（《天下》五○六期：〈台灣，富人的低稅天堂〉），但勞動者常需身兼二職，才能溫飽，實質薪資倒退。郭台銘應該站出來自我改革，你的座車是在你名下，還是在法人名下用以節稅？

台灣稅收占GDP比例在所有OECD國家中最低，只有十二至十三％，不及進步國家的一半，小孩國家養根本就是蔡英文的另一大謊言。她的今日之我常常否定昨日之我，至少說了廿個謊言，同理可知，明天之我也將否定今日的宣示。

她任命的行政院長，推動開打人體實驗二期尚未完整的高端疫苗，浪費民脂數十億事小，重要的是危害多少人命？又力挺林智堅的論文抄襲案，違反科學倫理及學術倫理。蔡、陳陷國人於水深火熱之中，弱化台灣，以協助習近平統一台灣，遂其消滅中華民國之志。

內憂外患若此，面對種種巨大挑戰，年輕人都活不下去了，整個社會即將崩解，蔡英文、陳建仁你們知道嗎？都做了什麼？還有那些矢志當選總統者，有提出任何政見主張，足以強國富民嗎？台北車站、萬華火車站，甚至全台灣，有多少遊民？是增加了，還是減少了，你們去看過了嗎？發過便當了嗎？特別是柯前市長，就是從來沒有去過。侯侯做代誌，又做了什麼事？

這樣的參選人，大家票投得下去嗎？（作者為退休教授、前衛生署長）