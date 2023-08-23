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王建煊／王老先生講故事之352：漂亮的女秘書？

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
漂亮的女秘書？ 示意圖(ingimage)
漂亮的女秘書？ 示意圖(ingimage)

現在很多政府機關首長或公司老闆的秘書多由女性擔任。女秘書要不要找個漂亮的呢 ? 人見人愛的秘書，辦事不是更順利些嗎 ? 就像很多地方的公關小姐，都長得像花一般可愛。

漂亮女秘書的缺點

漂亮的女秘書人見人愛，就怕老闆自己也愛上了，朝夕相處，難免也有情不自禁的時候。所以若問首長夫人，其心中女秘書的條件為何時，她們大多建議找個能幹忠厚，外貌普通的小姐為秘書，據說，不少首長夫人都曾有過因為首長秘書太漂亮而煩惱的經驗。

其次，人見人愛的女秘書，容易招蜂引蝶，辦公室俊男訪客及電話不斷，增加諸多困擾，有時還會惹來爭風吃醋的麻煩。

女秘書要不要找漂亮的 ? 當然要，但這種漂亮是要內在的，不是外在的。女秘書必須熟悉機關或公司的業務，不能一問三不知；首長常用的統計資料要隨時整理清楚，並能隨時找到 ; 同時可以正確無誤的傳達首長的意思給同仁 ; 外來電話要能清楚記錄，絕不會誤會來意。

女秘書難求

凡事要能舉一反三，替首長分勞 ; 應盡力為機關及首長建立良好形象 ; 不傳閒言閒語，以免惹首長生氣 ; 敏感度要高，事情輕重緩急分寸要拿捏準確 ; 公私分明，不狐假虎威 ; 嚴守分際，絕不為長官謀私利 ; 嚴守秘密，不講越階的話 ; 與首長有良好默契。

總之，女秘書需要的內在美是多方面的，先要有通才的教育與磨練。一位成熟的女秘書是不可多得的，這是為什麼許多首長職務無論如何變動，女秘書總是那一位的原因，因為好的秘書難求。

內在美勝於外在美

有個女秘書英文不好，外國人打電話來，她就很緊張，有次她接到一個外國人的來電，緊張的將電話轉接給老闆。老闆接了半天不得要領，最後才發現是打錯電話。當然現在做女秘書，不但英文能應付，能通閩南語及客家話那就更好了。看來要當女秘書，並不是件容易的事呢 ! 能夠細心處事、幹練穩重的，更是萬金不易。

女秘書是要找漂亮的，但那是內在的美，不是外在美，外在美而內在不美的女秘書，充其量只是個花瓶，首長要的是能做事的秘書，而不是花瓶。

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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