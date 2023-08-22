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王建煊／王老先生講故事之351：減少面子垃圾

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
減少面子垃圾。 示意圖(ingimage)
減少面子垃圾。 示意圖(ingimage)

垃圾處理是許多大都市的夢魘，這些垃圾都是人製造出來的，凡有人的地方就有垃圾，有些縣市，平均每人每天製造一點五公斤以上的垃圾。有些垃圾的產生是無法避免的，但是有些垃圾卻是人在奇怪的心態下、或不良的習俗下產生的。

垃圾製造中心

我每次去殯儀館行三鞠躬禮時，就會發現那裡是垃圾製造中心。禮堂裡掛滿了輓聯、輓幛及花圈、花籃，幾小時後，這些東西就都變成了垃圾。但是為了面子，明知是在製造垃圾，仍人云亦云地為之。

喪事如此，喜事也不例外，喜幛掛滿餐廳，掛不下時，只好幾個疊在一起，只露出致贈者的名字在外面。這些喜幛在早年貧窮時代，還有人用來做被面或衣服，現在全都沒人要。送來的鮮花也只有幾小時的命運，就要叫車運走。

大菜吃不完

現在喜宴講究氣派，菜餚豐富，吃不完的成為垃圾，有些吃下去的，成為肚子裡的垃圾，長胖了成為身體上的贅肉，更是天天揹著跑的垃圾。想到世界上每天有好幾萬人餓死，我們這些人除了在廣造垃圾外，更是在造孽。

很多機構慶典，人事交接，花籃一直擺到走廊及樓梯間都還擺不下，現在一個花籃約六百至一千元，幾小時後就成為垃圾。這些送花籃的人，要他們捐點錢做愛心工作，難上加難 ! 但送花籃錦上添花卻興致高昂。更妙的是一些公益機構，他們在年會或會長交接儀式上，也是花團錦簇，大吃大喝的，就更讓人不解，也感嘆移風易俗的困難了。

面子成垃圾

大家為了面子，製造了太多的垃圾，何時我們才能停止這種面子垃圾呢 ? 減少面子垃圾，必須由大家虛偽觀念改變著手，當大家都崇尚面子的時候，面子垃圾當然不會減少，靠少數幾個人大喊大叫是沒有用的，必須眾人有志一同。當眾人都有不為面子製造垃圾的堅持後，面子垃圾自會逐漸減少。

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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