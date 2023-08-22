葉匡時／從Uber談AI監理

葉匡時 最近，我在台北乘坐Uber，叫車時正值下班巔峰和大雨，導致車輛需求激增，Uber的預估車資比平常高出了約一點三倍左右。因為無法叫到計程車，我只好選擇了Uber。不幸的是，那天交通異常壅堵，比平時多耗費了半個小時以上的時間，最終我的Uber費用比預估的多了大約五成。也就是說，這次車程的費用相當於平時計程車費用的三點五倍。這是我第一次遇到這種情況，但這次經歷也顯示AI演算法廣泛應用後，可能引發的監理議題。

之前，我以為預約Uber時，App顯示的費用就是最後實際要付的車資，但事實上，這費用只是叫車當時的預估車資，Uber的實際車資要根據最後的供需差距、行程距離和行駛時間這三個主要因素，通過演算法進行計算。當叫車時可用的Uber車輛多於需求時，費用較低；但當需求超過供應時，費用會上漲。而在行駛過程中，如果耗時和距離超出預估的一定百分比，就會重新計算而增加費用。

我並不反對這種收費設計。當車輛供應嚴重不足時，乘客可能很難叫到車，漲價有助於平衡供需關係。通常我會在無法叫到計程車時選擇Uber，儘管費用較高，但至少能確保有車可叫。很明顯，Uber的演算法在這方面起到了平衡作用。當行駛過程因特殊因素導致時間或距離遠超預期時，額外加收費用也是合理的，這類似於計程車不僅計程也計時的模式。問題在於，消費者無法了解Uber的演算法是如何計算的，算出來的費用是否合規？當消費者預約Uber時，他們預期要付的車資是Uber給的預估費用，但後來卻可能需要支付多出五十％甚至一倍以上的費用，這會讓很多人感到不滿。

一般計程車雖然同時計程和計時，但費用結算方式非常透明，消費者不會產生爭議。雖然Uber的費率經過了各地方政府的核定，但消費者對基於供需以及最後行駛時間來調整費率的演算法，卻是一無所知。消費者在預約Uber座車時，雖然不清楚預估費用是如何計算出來的，但一旦確認叫車，就等於簽署了一個願打願挨的合約，即使費用稍高也沒有爭議。然而，在行程中因某些因素耗時過長，超出原預計時間，因此增加費用，這本身並無不可，但因費用計算方式缺乏透明性，如果有消費爭議，就不易排解了。儘管Uber的App有一行小字提醒消費者，車資只是預估，最終費用會根據行駛實況確定，但我相信注意到這個提醒的人並不多。此外，這種合約有點像是給Uber一張空白支票，令人不安。

事實上，這種不透明的AI演算法已廣泛影響到我們的生活。例如，臉書根據其不透明的演算法決定向您投放哪些廣告，決定你能看到哪些朋友內容，決定你貼文的流量，作為內容和個資的提供者，我們完全無法了解這些演算法的運作方式。儘管很多AI專家認為，為了避免AI的負面影響，模型演算法或參數應該是透明且可以被監理的，但就目前而言，許多大公司推出的AI工具，其演算法是諱莫如深的，專家或監管官員很難監理其可能引發的倫理或法律問題。目前，政府正在倡議制定「AI基本法」，希望能正視有關AI演算法的監理問題。（作者為陽明山未來學社理事長）