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方祖涵／職業聯盟轉播的眉角

聯合報／ 方祖涵

鑽石體育網曾是全球最大地區性運動轉播集團之一，擁有四十二支職業球團轉播權，橫跨籃球、棒球與冰球，訂閱觀眾人數高達七千五百萬。如果「鑽石體育這個名字聽來有點陌生，它在被併購之前其實就是已經離開台灣的福斯體育，相信運動迷都很熟悉。

不管過去如何風光，鑽石體育在年初已經開始破產重整，原本希望能夠藉此程序與球隊協商大砍權利金，不過這幾個月經歷連串法庭不利判決，機會愈來愈渺茫，應該很難從谷底翻身了。昔日媒體巨獸陷入泥沼，原因其實很簡單，就是消費者日漸脫離對有線電視的依賴。

直到幾年以前，北美觀眾想收看體育轉播，先要訂閱有線電視，再添加運動頻道才行。這一切從家用高速網路普及化開始崩壞，而在５Ｇ問世後完全崩解。如同網飛取代電影頻道一般，職業運動聯盟直接提供比賽轉播給球迷，分眾化網路串流變得方便，讓有線電視淪為昂貴並且多餘的選擇。

跟串流服務比較起來，有線電視硬體成本昂貴，先天就處於不利地位。當消費者不再需要那麼多頻道，只好退而求其次，寄望主導家用網路供應市場，可是又遭遇電信公司與衛星夾攻，前景並不樂觀。相對來說，職業運動轉播串流順勢而上，消費者逐漸習慣此類服務，此消彼長是預期結果。

不過，雖然成功是大勢所趨，魔鬼仍然藏在細節裡。這幾天在聖地牙哥參加支付教育年會，遇到負責ＮＢＡ收帳部門的肯尼．伊本亞特，才知道原來其中有這麼多眉角。ＮＢＡ從二○一九年球季決定將原本外包的串流服務收回自營，爾後經過兩年多規畫，去年球季終於正式開張。

細節像是什麼呢？首先，從免費試用期起，就要不斷提供讓消費者不取消訂閱的理由。ＮＢＡ成功將七成五以上使用者轉換成付費用戶，並且有八成五訂閱者持續付款。要達成上述目標，他們在用戶端增加很多功能，像是遊戲與延伸數據等等，這是電視轉播很難提供的。同時，從支付方式來說，收帳部門要隨時監視用戶付款被銀行拒絕的情況，才能避免客戶在無意間流失。

然而，職業運動有全球觀眾，不但貨幣多元，各地還有不同支付體系與信用卡發卡機構，被拒絕支付理由也不計其數。因此ＮＢＡ收帳部門有龐大分析團隊，專門研究如何增加收入，就跟球隊有分析部門一樣。

除此之外，一定有用戶為尋求其他國家的便宜訂費而作弊轉換網域，也一定有人用假位址鑽免費試用漏洞，甚或使用竊來的信用卡進行訂閱，這些都是會嚴重損害聯盟收益的行為。諸如ＮＢＡ等級的公司收帳部門，現在都會有防弊措施，並在社群與暗網有監視機制，希望能將詐欺行為降到合理程度。

說到職業運動經營，還真是充滿著許多有趣的挑戰呢。（作者為運動文學作家）

有線電視 運動 體育

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