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王建煊／王老先生講故事之350：愛妻巷與同居街

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
愛妻巷與同居街。 示意圖(ingimage)
愛妻巷與同居街。 示意圖(ingimage)

人類的行為常會彼此影響、模仿、學習。在台北縣永和市有條巷子稱為「愛妻巷」，因為住在這裡的男人，多數都是新好男人體貼妻子，下班後幫忙處理家務，儼然成為風氣。

男性從事家務勞動

在這裡經常看到男人在陽台上曬衣服，在門口洗車子，假日一早就推了小車子去買菜。在家裡拖地、洗碗樣樣都來。由於大家都在做，彼此影響，連過去不太肯做家事的男人，也投入家事勞動。

有的丈夫經常對太太大呼小叫的，遷入愛妻巷後變得溫和而且愛太太，大家說這裡的男人真好，找女婿應該到愛妻巷來找。

好事互相影響

大學生現在流行同居，有一條街住著許多同居的大學生，稱之為「同居街」。據說淡水的同居街是在水源路和民新街，而陽明山則在華光路及岡華路一帶。這些同居的大學生，生活在一起有如夫妻一樣，一點也不在乎別人的異樣眼光。保守一點的學生則偷偷摸摸的輪流到對方房間同宿。同居的有恩愛到後來成婚，也有吵架分手鬧自殺的。

在新竹有所國小，學校老師進修風氣鼎盛，校長帶頭攻讀碩士，附設幼稚園的老師攻讀博士，連工友都到大學唸在職班。全校五十二位老師有六人正在讀研究所，由於我看你進修，他看我研究，於是大家都來讀，有五十多歲的老師也在讀碩士班，全校洋溢在濃 厚的讀書風氣下。

近朱者赤

社會是個共同結構體，大家既是其中一分子，個人的行為，無論好與壞，都對別人帶來影響，好的影響造福人類，改善社會風氣，壞的則引人誤入歧途。愛妻巷是好的，同居街是糟糕的，而新竹某國小老師的讀書風氣，不但會繼續在該校發酵，影響老師和學生，也會傳到台灣的其他學校。

大家愛台灣，愛我們的社會，就應該多立些好榜樣，少點壞行為，留下一些貢獻，畢竟人生能做大事、立大功的機會際遇不多，但總該做好自己份內事，使自己向上提昇，不致枉生人世才好。

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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