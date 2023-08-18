快訊

長期和公司供應商、客戶亂搞男女關係…許姓前處長背景很硬？群創說話了

「折凹雨刷洩憤」遭起訴 美女主播簡立喆現身解釋：消息有誤

抽籤紅包來了！這檔網通股申購首日飆漲停 抽中現賺萬元

王建煊／王老先生講故事之349：別讓你家的樹遮住了路燈

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
別讓你家的樹遮住了路燈。 示意圖(ingimage)
別讓你家的樹遮住了路燈。 示意圖(ingimage)

有次去紐西蘭，住在朋友家，他的房子很漂亮，最讓人羨慕的是有很好的景觀，晚上有漂亮的夜景。我跟朋友說，你的房子景觀好，但是前面那幾棵大樹長高了，就會擋住你的景觀了。

朋友說不會的，每年前面那戶人家都會剪樹，絕對不會擋住我們的視野，因為這是政府規定的，每戶人家有義務剪樹，不要妨礙鄰居，否則會被告發的。

民情大不同

我住在外雙溪山上，鄰居種在山路小道附近的樹，越來越茂盛，剛好擋住了路燈，行人經過時就要摸黑。我跟鄰居太太講是否可以修剪一下，使路燈的光可以照出來。她說要考慮一下，但始終沒有動靜。

我就想到，我們的國家雖號稱是一個進步的社會，可是在許多規定上跟不上時代，人的思想與知識更是落伍很多。

像樹遮住別人的視野景觀，必須剪樹，國人可能連聽都沒有聽過。以致有樹遮住路燈，經鄰居提出意見，仍不聞不問的情况，經常發生。

房子是我的

在有的國家蓋房子不可遮住別人的陽光，因為陽光在寒冷地區是彌足珍貴的，所以必得別人的同意，有時當然要付出代價，才得興建。

可是國人不太有這種觀念，總認為房子是我的，擋住你家視野或陽光，那是你家的事，樹是我家的，擋不擋住路燈，不關你的事。

內在也必須進步

這樣的心態，可以從台灣街道騎樓走道的高高低低充分看出來，騎樓是行人經常通行的地方，地面高高低低多麼不便，甚至是一種害人的陷阱，一不小心就會踩空傷人。

可是商家在蓋騎樓時，不太有這種安全觀念，房子是我家的，騎樓通道老子愛建多高就建多高，至於走路方不方便那是你家的事，走路小心點不就好了嗎?

進步的國家，必須有進步的法治與人民，社會才有秩序，台灣這兩項都很缺乏，要成為進步國家，可能還有漫長的路要走呢！

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

延伸閱讀

王建煊／王老先生講故事之348：牠只是一隻狗

王建煊／王老先生講故事之347：瞬間的無奈

王建煊／王老先生講故事之346：不良示範

王建煊／王老先生講故事之345：只是花臺美 有什麼益處呢?

相關新聞

王建煊／王老先生講故事之350：愛妻巷與同居街

人類的行為常會彼此影響、模仿、學習。在台北縣永和市有條巷子稱為「愛妻巷」，因為住在這裡的男人，多數都是新好男人體貼妻子，下班後幫忙處理家務，儼然成為風氣。

王建煊／王老先生講故事之349：別讓你家的樹遮住了路燈

有次去紐西蘭，住在朋友家，他的房子很漂亮，最讓人羨慕的是有很好的景觀，晚上有漂亮的夜景。我跟朋友說，你的房子景觀好，但是前面那幾棵大樹長高了，就會擋住你的景觀了。

陳立恆／我的一票，只投給教育

因應瞬息不同的全球變化，幾位跨行跨界的好朋友們常常一起分享對於世界局勢與台灣前景的看法，前幾天某位大老提到了盧旺達這個熟...

李清志／巴黎，滿城皆是藝術香

巴黎不愧是藝術之都，除了有古典優雅的建築之外，也常常有最前衛熱門的藝術展出，暑假一趟巴黎之旅，就看遍了當代藝術大師們的精...

王建煊／王老先生講故事之348：牠只是一隻狗

颱風要來不來的樣子，外面下著小雨，今天例行的散步恐怕要取消了，但想到運動減肥，再看看自己體重始終無法下降的困境，還是撐著傘雨中散步去。途中遇到一條全身黄毛，但臉面上鼻眼嘴卻一團黑的流浪狗，我向牠吹口哨，他居然跟著我走，有時好像要與我分手的樣子，在我向他招手並吹口哨後，牠又趕到我身邊。

羅智成／生態美學

大自然是人類步向都市文明、現代社會最早被異化的對象。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦