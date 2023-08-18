王建煊／王老先生講故事之349：別讓你家的樹遮住了路燈

有次去紐西蘭，住在朋友家，他的房子很漂亮，最讓人羨慕的是有很好的景觀，晚上有漂亮的夜景。我跟朋友說，你的房子景觀好，但是前面那幾棵大樹長高了，就會擋住你的景觀了。

朋友說不會的，每年前面那戶人家都會剪樹，絕對不會擋住我們的視野，因為這是政府規定的，每戶人家有義務剪樹，不要妨礙鄰居，否則會被告發的。

民情大不同

我住在外雙溪山上，鄰居種在山路小道附近的樹，越來越茂盛，剛好擋住了路燈，行人經過時就要摸黑。我跟鄰居太太講是否可以修剪一下，使路燈的光可以照出來。她說要考慮一下，但始終沒有動靜。

我就想到，我們的國家雖號稱是一個進步的社會，可是在許多規定上跟不上時代，人的思想與知識更是落伍很多。

像樹遮住別人的視野景觀，必須剪樹，國人可能連聽都沒有聽過。以致有樹遮住路燈，經鄰居提出意見，仍不聞不問的情况，經常發生。

房子是我的

在有的國家蓋房子不可遮住別人的陽光，因為陽光在寒冷地區是彌足珍貴的，所以必得別人的同意，有時當然要付出代價，才得興建。

可是國人不太有這種觀念，總認為房子是我的，擋住你家視野或陽光，那是你家的事，樹是我家的，擋不擋住路燈，不關你的事。

內在也必須進步

這樣的心態，可以從台灣街道騎樓走道的高高低低充分看出來，騎樓是行人經常通行的地方，地面高高低低多麼不便，甚至是一種害人的陷阱，一不小心就會踩空傷人。

可是商家在蓋騎樓時，不太有這種安全觀念，房子是我家的，騎樓通道老子愛建多高就建多高，至於走路方不方便那是你家的事，走路小心點不就好了嗎?

進步的國家，必須有進步的法治與人民，社會才有秩序，台灣這兩項都很缺乏，要成為進步國家，可能還有漫長的路要走呢！

（本文與台灣醒報同步刊登）