李清志／巴黎，滿城皆是藝術香

李清志 巴黎不愧是藝術之都，除了有古典優雅的建築之外，也常常有最前衛熱門的藝術展出，暑假一趟巴黎之旅，就看遍了當代藝術大師們的精采展覽，精神上有如飽嘗豐盛饗宴，感覺十分滿足！

今年服飾名牌LV與日本藝術家草間彌生合作，在巴黎旗艦店推出草間彌生的創作，甚至在店門外設置草間彌生巨大雕像，猶如「進擊的巨人」一般，拿著畫筆在建築物立面上，畫出不同顏色的點點，有如一種「草間病毒」的蔓延，讓人無法忽視她的存在，為LV品牌也為草間彌生，做了最好的行銷。

除了LV店面之外，今年暑假巴黎LV基金會美術館也推出令人驚豔的特展「安迪沃荷ｘ巴斯奇亞／四手聯彈」，展出普普藝術家安迪沃荷與塗鴉藝術家巴斯奇亞聯合創作的奇特作品，在巴黎充斥古典傳統藝術形式的展覽中有如驚天霹雷，讓人耳目一新！安迪沃荷成名較早，也較年長，他們認識時沃荷已成名許久，且開始感覺失去創造力；巴斯奇亞充滿野性的塗鴉創意深深吸引了沃荷，而巴斯奇亞當年初出茅廬，很需要有人在藝術圈引薦，因此兩人合作，創造出歷史上少見的雙人繪畫演出。

來到巴黎最期待的建築，當然就是建築大師安藤忠雄所設計的皮諾私人美術館，這是法國奢侈品公司開雲集團總裁皮諾的私人美術館，利用巴黎市區十八世紀的證券交易所歷史建築，重新改造成現代美術館。皮諾特別聘請日本建築大師安藤忠雄來設計，這件設計作品成為這些年來支撐他繼續奮鬥的生存意義，也是安藤在巴黎最重要的里程碑。

皮諾美術館除了一般的藝術展出，館內還有一個最受關注的藝術創作，就是在館內一樓牆角，竟然被老鼠鑽出一個洞，小老鼠從洞口探頭而出，然後用微弱、遲疑、口吃般的小孩口吻，與現場觀眾對話，這項作品名為「The Prophet」，創作者Ryan Gander是位坐輪椅的殘疾人士，但他卻不認為自己有殘疾，仍然努力創作讓人驚艷的作品。他希望藉這個作品讓大家了解到，不要輕視自己與人不同的地方，反而要珍視這些特殊的地方；同時他也希望大家透過不同的眼光去看這個世界。

美術館中另一個讓人驚奇的藝術作品是位於天窗下方的幾隻烏鴉裝置，是藝術家Maurizio Cattelan的創作，超真實的烏鴉站在屋簷處，卻一動也不動，讓人納悶到底是真是假？也帶來某種「希區考克式」的驚悚感覺。

有一天我本來要去看巴黎的地下墓穴，可惜地下墓穴太熱門，預約不到名額，只好去附近的卡地亞當代藝術中心，剛好正在展出藝術家Ron Mueck的作品，大廳中堆滿幾十顆巨大的頭骨，每一顆頭骨都不同，牙齒的數目也都不同，令人靈魂震撼；另一區則展出一具巨大的初生女嬰孩雕塑，嬰孩雕塑以矽膠製作，栩栩如生，臍帶、毛細孔都清楚呈現，展覽中一邊是生，一邊是死，似乎也帶著一種強烈的生命哲學意味！

走一趟巴黎看遍當代最熱門藝術家的展覽，感覺十分值回票價！

最讓我們驚訝的是，這些當代頂尖藝術家的展覽，竟然都是私人美術館或基金會所主辦，而且這些美術館的金主都是時尚企業集團，他們賺取了鉅額的利潤，卻願意投資在城市美術館與藝術收藏品上，等於是在文化上回饋了巴黎這座城市。期盼台灣的企業主們也能多多投資在藝術文化界上，讓台灣有一天也能像巴黎一樣，常常有最棒的藝術展讓市民們欣賞，成為富裕又文化品味的城市。

（作者為實踐大學建築設計系副教授）