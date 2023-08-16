王建煊／王老先生講故事之348：牠只是一隻狗

颱風要來不來的樣子，外面下著小雨，今天例行的散步恐怕要取消了，但想到運動減肥，再看看自己體重始終無法下降的困境，還是撐著傘雨中散步去。途中遇到一條全身黄毛，但臉面上鼻眼嘴卻一團黑的流浪狗，我向牠吹口哨，他居然跟著我走，有時好像要與我分手的樣子，在我向他招手並吹口哨後，牠又趕到我身邊。

意外的邂逅

這樣斷斷續續地，前後有四、五十分鐘之久，回到家時牠待在門外，好像想進來的樣子。我猶豫了半天，未敢讓他進來。心中想著 : 對不起了，朋友，再見。我懷著對不起朋友的歉疚心回到家裡，趕快問太太，家裡有沒有可以給狗吃的東西，因為一時找不到適當的食物，就從冰箱裡拿了兩根香腸，切一切，放在塑膠袋裡，就衝下樓去找小狗。

小狗已經不在門口了，我若有所失，但仍存一線希望，也許還會找到牠，我循原地大概走了一百公尺，看到了牠，一吹口哨，他就回頭看到了我，用跑的到我面前，我們又好像見到親人般的喜悅。我將香腸一塊塊給牠吃，牠狼吞虎嚥，吃得甚為愉快，我也感到奇怪的高興。吃完了，他用期盼的眼神看著我，我對牠攤攤手，表示沒有了，時間在小雨中慢慢過去，我們不得不分手了。

熱臉貼冷屁股

第二天我又去散步，心想不知會不會再碰到我的新朋友 : 那隻狗。途中眼睛瞄來瞄去，遠遠的我看到了牠，對牠吹口哨、招手，我努力的吹，一直到牠面前，牠也無動於衷，好像完全不認識我的樣子。

我絕不會認錯牠，因牠臉上的那團黑十分特別，況且我在牠身上已有感情，怎麼牠一點都沒有感覺呢 ? 我有熱臉貼人家冷屁股的尷尬與失落。

幫助不求回報

後來我安慰自己說，他只是隻狗嘛 ! 你能對一隻狗做多大期盼呢 ? 我們交朋友，有時也會遇到這種失落場面，我們把別人當朋友，誠心相待，可是別人卻完全不在乎我們的付出，甚至加害於我們，我們頓時會有遭人離棄與人心難測的傷痛。

其實這種人也只是一個充滿勢利之心的人罷了 ! 又何須對他們期盼太高呢 ? 孟子說過:「於禽獸又何難焉?」何必生氣計較 ! 再說施恩不望報，為善不求人知，人若負我，不妨一笑置之。

（本文與台灣醒報同步刊登）