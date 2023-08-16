大自然是人類步向都市文明、現代社會最早被異化的對象。

披荊斬棘、以啟山林，驅除毒蛇猛獸，滿足了人類的潔癖與安全感。

用知識、理性、幾何圖形或各式工程器械來馴化自然，是現代美感最早的訴求；這是人類獨有的智能與衝動，無可厚非。但是漸漸的，自然與文明對立起來，自然於是一方面成為人類遠遠觀賞的對象，更多的時候則隱身淪為各式生活物資的來源與垃圾場。

人類在心理上疏離了大自然，忘記他本來自自然，屬於自然。離開了自然，他的肉體與心靈就失去依託。

陽光、空氣、水，這些生命之所繫，充盈生活周遭，唾手可得，一切是如此理所當然。即使是這樣，我也都曾有過對它們倍感珍惜的時刻。

我曾在初春的北美校園，跟著大批學生，慵懶躺在草坪上，衷心領略暖暖的陽光將皮膚深處封凍的生機，一寸寸的融化；我曾在各處高海拔山頭，用力吸滿了冰涼、潔淨的大氣，讓整個肺葉和大腦一次又一次被徹底滌洗；我也曾在《水》這本書的扉頁寫下那滋養、沁入靈魂，點滴在心頭的珍貴感受。

不過，此時此刻我強烈感受到的，更像是一個文明的大翻轉，一個快速政治化、社會化、產業化的價值趨勢，那就是生態美學的蓬勃發展。《阿凡達第二集》則是一次浮誇的宣示。

《阿凡達第二集》超過三個小時，但其實沒有那麼多必要的劇情。我比較有印象的，除了重複了軍工複合體暴力與邪惡本質、白鯨莫比敵式的生態反撲、卡士達上校傷膝河之役的戰果（而且規模與仇恨值明顯降低，似乎為第三集做準備）之外，著墨最多的倒是海洋民族世外桃源般的生活體驗，特別是毛利文化翻版的尚武守義精神，與各種海洋生物水乳交融的互動。這使得《阿凡達》原先訴求的生態與家園聖戰，從倫理層面的善惡之爭，朝向美學層面的「重返伊甸園」進一步傾斜。

愈來愈多耽美、療癒的生態主題印證著我近年來的觀察：生態環保議題從早先的科學發現與驗證，被普遍接受成為環保倫理的共識，再落實為產業治理與碳權轉換，如今，更成為日常生活美學的重要元素。我曾在詩集《地球之島》中，用自然界的語彙和元素來反襯文明的理想狀態，並以各種超現實的意象呈現「後文明時代」自然法則重返主導地位的審美想像。

親近、喜愛大自然，本來就是人類的本性，不過在現代生活的情境裡，並沒有足夠條件與資源，讓我們如實重返伊甸園，只有透過豐富的想像與投射，讓它成為生活美學或商品的一環。

對自然生態態度的轉變，普遍影響了我們的創意與想像，在許多媒體與藝術創作中，更把它美化甚至擬人化了！（例如電影中植物的動物化，動物的人性化，星球的有機化，生態的意識化）萬物有靈，且能有效溝通，無論是透過接觸、冥想甚至髮鬚的連結，都可以了解彼此心意，這當中有令人嚮往的公冶長或杜立德醫生的異能，也符合遠古人類的世界觀，在數位特效生動的鋪陳下，成為當代科技創造的神話。

在影視作品中把整個星球或整個生態環境擬人化為有感知、可溝通的生命體，這個概念在我們用「蓋婭」來稱呼地球時就開始了！不知為什麼，我特別喜歡這樣的情感投射，拿生態的「生」與靈性的「靈」相連結，讓我們與周圍的「生靈」共鳴、共感，我想這是深化生態美學的下一步。（作者為作家、詩人）