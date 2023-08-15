王建煊／王老先生講故事之347：瞬間的無奈

多年前有位電視節目主持人，參加泰國旅遊，觀光的小飛機墜海。直升機救難時，救援人原本已抓住這位在海上載浮載沉主持人的手，但是因為風大，手滑未能抓穩，花樣年華的女主持人葬身海底，許多人為之唏嘘不已，因為只是手未抓住的一瞬間，就天人永隔，讓人感慨萬千。

瞬息萬變

美國第三十五屆總統約翰甘乃迪，一九六一年就職時，才四十四歲。他以少許差距的選票擊敗政壇老將--當時的副總統尼克森，真是風光萬千。但很不幸，在競選連任的遊行車隊中，槍聲一響，坐在敞蓬車旁的第一夫人賈桂林一聲尖叫，瞬間這位最有影響力國家的總統，就此永別了。

清朝末代皇帝溥儀，三歲時被慈禧太后看中，入宮登基為大清皇帝，開始了他不幸的一生。溥儀三歲登基，六歲被迫退位，日本人在我國東北建立偽滿洲國，溥儀任傀儡皇帝。戰後被共產黨關在牢裡接受十年思想改造，釋放後在北京擔任園丁。慈禧一瞬間看上，造成溥儀一輩子訴說不完的委屈與痛苦，造化弄人，又從何說起呢?

台灣多颱風，美國則多龍捲風。一次時速二百四十哩的龍捲風襲捲一個小鎮，樹根及房屋都連根拔起，死傷無數。一名幸存的老人說，他不敢向左看，也不敢向右看，因為左右鄰居的房子都不見了，人也死了。一瞬間就都面目全非。

要懂得謙卑

宇宙的生命難以推算，地球生命至少在四十五億年以上，人就算能活到百歲，在宇宙生命裡也不過是短暫的一瞥。聖經上說:「我們度過的年歲，有如一聲嘆息。」但是即使在這短暫的一聲嘆息裡，我們有著諸多無奈，許多小小的瞬間，甚至使我們面目全非，這不是更突顯了人類生命的無常與渺小呢?

如果人類還學不會謙卑，狂妄的以為可以主宰世界，操縱別人，最後恐怕落得個「秦王枉作千年計，空見長城不見王」的下場吧 ! 在時間面前，我們都不是對手，只有珍惜剎那，做些有意義的事，才能化瞬間為永恒。

（本文與台灣醒報同步刊登）