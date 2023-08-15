楊志良 如何讓全民健保永續？醫界朋友，特別是醫院管理者，標準回答就是加錢。因為台灣全部的醫療保健支出，占GDP只有六％，比起南韓的八點四％、日本的十一點一％、OECD國家多在十二％左右，少了許多，更不用提美國的十八％了。但是靠增加健保費以及提高部分負擔，且不論政治上會遭遇的困難，最重要的是，這並不能根本解決全民健保的困境。

近日，台灣藥品行銷及管理協會理事長朱茂男，舉辦了台灣全民健保的過去、現在及未來研討會，參加者收費二千五百元，竟然高朋滿座。又因為是民間舉辦，可以暢所欲言，健保署特別重視，派所有一級主管全程參加。本人被邀為主講人，最先考問與會的官員及專家，台灣的健保最缺什麼？非常高興竟然有兩位答對了，一是缺人，二是缺「健」保。

在缺人方面，台北市聯醫的護理師最近集體到市聯醫的總部抗議，護理界撐不下去了。台灣一九四八年新生兒有四十一萬多，由於醫藥衛生進步，近九成都可以活到七十五歲，所以今年增加三十多萬老人要照顧。但去年只生了十三萬個小孩；請問再過十八年，能招到護理師嗎？其他各類的醫事人員呢？屆時保證連最熱門的醫學系，都因缺人而有缺額。

第二點是缺「健」保。一九八七年，經建會蔡勳雄處長交代本人成立全民健保規畫小組，我提出全民健保應該包括目前未提供的預防及健康促進，他當場同意。然而不論在一代健保立法或二代健保修法時，除極少數醫師外，都認為全數健保費用應該由醫師使用，預防保健則另由公務預算支應（但財源都已被健保收納了）。醫界影響力甚大，所以本人為文指出，「台灣只有全民醫保，沒有全民健保」，成為名言。

那麼台灣全民健保就沒救了嗎？不會！因為台灣很多民眾都在自我健康促進，而且累積很多社會資本，只是地方及中央政府都沒有加以鼓勵及利用。就以新北投七星公園為例，每天早上五點半開始，就陸續有四團朋友集合，做健康操、打太極拳等等。這些團友除了運動健身，更重要的是建立了人際連結。如果今天一位團友沒來，會發生什麼事？通常是一人有難，十方支援，大大減少最傷害生理、心理及社會的孤寂感。

七星公園的對面是北投公園，不遠處就是有溫泉泡腳池的復興公園，再不遠還有長安公園，每個公園最少有兩、三個團隊在活動。光北投區就有六十個公園綠地，如果推算到全國，可以想像有多少人在健康促進，這是何等巨大的社會資本。

每個讀者都不妨想想，萬一驟然遭逢巨變，你有多少朋友是只要你開口，就必然願意提供協助的，這就是你的社會資本。但台灣苦人多，有些人就是連百元都借貸無門。

台灣最近一年，家暴超過一萬二千件、虐兒一萬一千件、虐老近萬件、青少年自殺自虐超過萬件，這還是有案可查的，黑數更不知道多少。這些公園中參加健康團體的朋友，可由區長、里長、里幹事予以登記、鼓勵，讓領隊者協助關注社區中虐兒、虐老、家暴、孤獨的個人及危險家庭，有些可以直接協助，有些可交由社政單位幫助。再聯合社區家庭醫師，辦理論人計酬制，不但增進健康，對地方治安及環保也大有助益。

如何善加利用這些龐大的民間社會資源，才是各位政府官員以及總統參選人、立法委員參選人應該關注的議題，也是健保真正永續之道。（作者為退休教授、前衛生署長）