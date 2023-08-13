陳亮恭／萬物流動中的變與不變

希臘哲學家赫拉克利特（Heraclitus）是現代哲學的先驅，出生於西元前五世紀，至今僅存部分文字於不同的文件或經後人口述而流傳。不同於當時的主流理論，赫拉克利特認為世界處於不斷變動的狀態，而變化是一切存在的本質，自然中沒有永恆的存在。這個思想在其名言「萬物皆流動」（panta rhei）中體現，而現今傳誦的「變是世上唯一不變」也是出自他的名言。

一千五百年後，因「烏台詩案」被宋神宗貶謫到黃州的蘇軾寫下《赤壁賦》，和友人從赤壁之戰談到天地人的關係，暢談自然界間的變與不變，蘇軾在《赤壁賦》中寫道：「客亦知夫水與月乎？ 逝者如斯，而未嘗往也。盈虛者如彼，而卒莫消長也。蓋將自其變者而觀之，則天地曾不能以一瞬。自其不變者而觀之，則物與我皆無盡也，而又何羨乎？」

蘇軾說：「你是否也知道這水與月？流逝的事物像這江水，但其實並沒有真正逝去；就像這月亮有時圓有時缺，但是月亮並未有所增減。從事物變化的角度來看，天地間沒有時刻不發生變化；但從事物不變的一面觀之，萬物與我的生命一樣無窮無盡，又有什麼可羨慕呢？」

東西哲人相隔一千五百年的交互輝映，體現人世間的變與不變。相較於千年以來的社會，現今最大的社會變遷與人口高齡化息息相關，從赫拉克利特與蘇軾的立場觀之，變化之中或產生社會的質變但也或許未有改變。

近日「台灣迎向超高齡社會大調查」，盤點國人的老後想像。從中看到很大的變化趨勢：首先，民眾對於「老人」已有新定義。俾斯麥定六十五歲為退休年齡時，社會平均餘命還不足五十，邁向百歲人生的今日，民眾對老的自我感受已然改變，三成民眾認為七十歲以上方稱老，顯現社會認知的轉變。

其次，「在地老化」想法逐漸鬆動。本次調查，卅五點九％受訪者偏好退休社區與銀髮住宅為其老後居住選擇，二○一三年的「老人狀況調查」顯示六十五％長者希望與子女同住，但該比例在二○一七年大幅下降十五％至五成左右。以「在地老化」為主軸的政策思考也面臨挑戰，趨勢也反映在銀髮住宅熱銷的事實。第三，財務安全與銀光經濟更形關鍵。調查發現六成的人對退休財務安全沒有信心，而三成受訪者願意退休後以任何形式重返職場，表現出高度意願繼續工作。

本次調查傳達很明確的訊號，社會與民心在變，不變地緊抱單一理論的社會安全與經濟政策將難以回應民眾期待，人口快速高齡化同時帶動快速社會變遷，不僅年輕世代想法在變，現在與未來的「法定老人」的想法也正劇烈變化。然而，這些變化的趨勢中卻也有個不變的趨勢，就是民眾期望老後生活的尊嚴與自主生活，面對劇烈變化中的不變，更應加速跨域科技的開展，回應民眾與社會的需求，將變化視為機會重塑超高齡的社會樣貌。

赫拉克利特認為萬物是永遠變動的，而變動是依照一定尺度和規則進行，然而，現代科學的進步改變了既有尺度與規則，瞬息萬變的世界中，掌握變與不變的元素，或能如同蘇軾般超脫看待事物的變化。

《赤壁賦》雖然名為赤壁也談了赤壁之戰，但此赤壁（湖北黃岡市）並非三國的赤壁（湖北赤壁市），兩個赤壁相距兩百多公里，也是變與不變間的巧合。

（作者為台北市立關渡醫院院長）