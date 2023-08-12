數十年來，台灣的教育根本不是教育。從國民政府遷台，跨越整個戒嚴時代，台灣的教育，不論大、中、小學，尤其是國民小學，最基本的任務就是為學子洗腦；從教材、教學內容、教學方式到師資培養、學制建立乃至設多少大學、那些學科、學費、教師薪酬，全盤嚴密而且僵化地管制，不准擅越雷池一步。

這樣的教育扼殺了多少人才、箝制了學習的本質、僵化了學生的思維、剝奪了創新突破既有窠臼的機會；成功地培育出服從、聽話、愛國、死讀書的無數書呆子。每個望子成龍的家庭為了讓子女勉力順著刻意安排的窄梯擠進愈高等級就愈狹隘的窄門，淘盡財力、物力、心力，無暇旁騖，因而釀造出一個不勞主政者憂心的太平盛世。

唯一的成就，乃是被升學窄門拋棄的眾多貧寒子弟、不擅科考者被擠入眾皆視為次等的技職教育。反而養成身有一技之長的專業人才；除了出類拔萃的企業家，皆成為台灣產業發展乃至經濟起飛的最大功臣。

主流教育的困境，終於逼出了卅年前的教育改革。但這錯付予化學專家的「偉大」工程，對於根本的洗腦教育、僵化教育體制、大中小學的嚴密控制絲毫未見改動；將全副精力、財力投注於濫設大學、放寬窄門到反其道而行的地步。結果卅年下來，隨著招生氾濫、校園民主化、強迫教師依西方學術論文篇數升等、補助；反而造成高等教育成果不斷劣化，碩士學士滿街走卻罕有人才，產業界求才若渴卻也無可奈何。如今連頂尖大學都難與他國競逐一流人才，台灣各大學國際評比急速滑落，不但不能與港、星、對岸相提並論，連馬來西亞等國也瞠乎其後。

與教改之前的教育相比，卅年教改一無所成，卻徹底毀滅了戒嚴時期碩果僅存的技職教育。當大專招生缺額難補時，連最不適合接受高等教育的年輕人對技職教育都嗤之以鼻。於是，我們糟蹋了頂尖學府養成高級人才的管道，又摧毀了技職教育培育技術人才的機會，將一手促成台灣產業發展、經濟起飛的扁擔扔掉；今日的台灣，連達成戒嚴時期的經濟成就都憂憂乎其難哉！

不過，台灣一以貫之的根本洗腦教育，卻被刻意地保存下來，乃至發揚光大；因為它今天的使命更為重大。有曰：「欲亡其國者，先亡其史！」民進黨政府必深然其說。從阿扁執政以來，即刻意操縱課綱，立意將國民政府遷台以前直至堯舜禹湯的歷史全部貶斥為外國史，剝奪在學校教授之機會；於是今天的台灣學子甚至不知岳飛是何人。中國歷史幾已葬送無遺。

回顧過去的專欄，九年前我已以「教育亡國論」痛陳其弊。但當時仍未至病入膏肓的地步，尚有一線生機。可憾馬政府視若無睹，未有絲毫作為。蔡政府上任後，我亦曾竭力挽救技職教育，高呼仿港、星乃至對岸先例，容許少數國外頂尖高等技職教育名校來台設分校，讓瀕臨死亡的主流教育與奄奄一息的技職教育可以引進些許活水，搶救一線生機，甚至於親自當眾向主政者進言；蔡總統慨允大力推動，然迄今已數年之久，無疾而終，又能如何？

（作者為經濟評論者）