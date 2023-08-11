王建煊／王老先生講故事之346：不良示範

念初中的時候，有次逗小學生玩，變魔術給他們看。我拿起一顆玻璃彈珠，作吞食狀，然後很快的將彈珠夾在手指之間，彈珠不見了，小朋友以為我真的吃下去了。然後我拍拍肚子，又將彈珠吐來。

做好的示範

正在逗得小朋友一愣一愣的時候，有個大人走到我面前，告訴我不能跟小朋友玩這種魔術，因為小朋友真的會將彈珠吞下肚的。

當時我頗不以為然，認為大人們總是大驚小怪的。多年後想起此事，我認為那個大人是對的。因為這對無知而又善模仿的孩子們來說，不僅是一項不良示範，且是一項危險的示範，現在電視上很多可能造成兒童模仿的危險表演，都打出字幕，告誡兒童不可模仿。

最近有一位八十幾歲的老先生，娶了三十幾歲越南新娘，生下白白胖胖的兒子，形容老先生不是含飴弄孫，而是含飴弄子。有家電視並有深入報導，發現有個小村落，好幾戶人家都是老少配，都生了孩子。

這也是一種不良示範，挑起了七、八十歲老先生，也想生兒子的慾望，如果群相仿之，其結果將如何呢?

試想父親七、八十歲，兒子才一、二歲，父親將怎麼照顧孩子，妻子三十幾歲，注定要做年輕的寡婦，誰又來照顧這群孤兒寡婦呢?

日積月累無可挽回

這種含飴弄子是優良示範嗎 ? 媒體在報導這些新聞時，也應該說及其流弊。想含飴弄子的老先生們也要三思而行，不要做社會不良示範。

老師告誡學生，明天教育局有督學來視察，所以明天參考書不要帶到學校來。另外一位老師對學生說:「以後下課到老師家補習，不要一起來，要分批來，免得別人看出來你們都到老師家補習。」

這些都是說謊的不良示範，學生們會怎麼想?

不良示範處處皆有，有時或許是無心之過，有時則是出於一己之私，如果我們愛護這個社會，就不要傷害它，不良示範的日積月累，最後我們的社會就會崩潰，倒霉的就是我們自己，是我們的孩子。

（本文與台灣醒報同步刊登）