王建煊／王老先生講故事之345：只是花臺美 有什麼益處呢?

士林外雙溪附近有座橋，橋面甚寬，兩邊有八個花臺，已有二十多年歷史，絕大多數時間雜草叢生。我曾經開了車去種些花，為它美容一下，但是天天要去澆水，難已為繼，不久又成雜草一堆。

必須細心照料

最近有位退休大官移居外雙溪，政府派人來修花臺，將花臺周邊水泥全打掉，敷上新水泥，貼上紅色磚片，花臺煥然一新，種上花後，整座橋都為之生氣盎然了許多。可是因為沒人澆水，不到一個星期，種的花都已乾枯敗落，又是一付潦倒相。

花臺雖美，如果沒好花相配，再美也是枉然。花種得雖然艷麗動人，但若不澆水施肥，很快就不堪入目。

如花台般敗壞

位於台北中山南路的監察院建築外觀十分俊美，古色古香，但裡面養了許多蚊子；建築物雖然俊偉，裡面缺少了真正的御史大夫，再俊偉的建築物，亦不能成就監察院的崇高地位。

一位同事，有個女兒十分漂亮，十五、六歲的時候就已美艷動人，被男同學選為學校的夢中情人，不久被星探邀去拍連續劇，並因而輟學。

由於她具有魔鬼般的身材，在身邊獻慇勤追求的男士不絕於途，最後與人同居，男女關係敗壞，終至一敗塗地。

案例比比皆是

魔鬼身材有如美花臺，沒有好花相配，肚子裡裝的都是一堆草，再傲人的軀體又能帶來什麼幸福呢 ? 我在想，這個女孩如果能夠努力唸書，學習做人，加上上帝恩賜的美貌，內外皆美那該是多好呀!

有個人台大畢業，美國長春藤大學的博士，並高票當選立法委員，在任期內為財團利益護航，又因媒介工程弊案被檢察官提起公訴，形象淪為惡劣，為所識者不齒!

高等學歷有如花臺，花臺裡不種花，結果雜草叢生，既然如此，又何需修建花臺呢 ? 讀了博士對自己、對社會又有何益呢?

我們社會上有許多人，基本條件很好，都是美麗的花臺，但卻沒有好好種花，由昔日的芳草淪為「今之蕭艾」，不正是有負天生我材的厚意嗎?

（本文與台灣醒報同步刊登）