王建煊／王老先生講故事之344：今日不管 來日羞愧

有次在一所國中演講，學生席地而坐，秩序很差，學生不但交頭接耳的講話，且用發給他們的演講大綱，折成紙鶴丟來丟去，實在不像樣子。

學生的教養差

我大聲的對同學說，不聽可以睡覺，但不要講話、丟紙鶴，坐在第一排的一個女學生，翻眼對我看看，表示聽到了，可是仍然繼續丟她的紙鶴，那種無視於人的樣子，至今仍記憶猶新。

客人講話她可以這樣子，可以想像老師或父母對她講話時，態度也不會好到那裡去。

有次去一所私立高中演講，校長說，他們學校每學期只請一位校外人士來演講，言下之意，我之受邀應該是倍感榮幸的事，我當然也表示感謝。

學校家醜外揚

後來我向他提及在某國中演講時，學生秩序差的例子，校長說的確如此，所以他們學校都不太敢請外面的人來校演講，因為每講一次，他們學校家醜就外揚一次。有的演講人還會當場罵人，這是他們每學期只請一位外人來演講的主要原因。那麼乾脆一次都不請，不是更好！校長說不行，因為教育部規定每學期至少請一次校外講員。

聽演講有時候確實有些枯燥，但基本的禮貌總要有，經人指點還是我行我素，這就有問題了。

我經常受邀到許多學校演講，大致上發現，好的學校學生秩序比較好，爛的學校，很多學生確實有夠爛，爛到你會覺得在他們身上看不到希望。

看不到希望

台中有所國中學生，在四樓教室打網球，球落在外街打到一位檢察官，檢察官找警察去該校找到打球學生，警方依公共危險罪嫌移送少年法庭。媒體報導後，大家有點認為檢察官小題大作，大欺小的樣子。

這個學校發生這種事已不是第一次，學生曾經向外面丟東西，一名孕婦被嚇得去安胎，一個騎車的女孩被嚇得險些跌倒。

這樣無視他人安危的學生，在學校，家長無法管教時，難道不需要一些社會的管教嗎?可是我們看到的，仍然是學校及家長的一遍呵護，出面管教的人反而裡外不是人的樣子。

（本文與台灣醒報同步刊登）