王建煊／王老先生講故事之343：父親節前夕談陪伴
有一度胃不適，多吃一點甜食就胃酸過多，胃部燒燒的不舒服。到台大醫院看門診，朋友介紹我掛某醫生的號比較好，這個醫生看病很仔細，有時上午的病號要看到下午一、兩點才看得完。這個醫生的醫學水準如何我不得而知，但看病確實很細心，問完病情，還會當面解說可能的病因，吃藥後可能會有的癥狀與結果。
希望醫生多說幾句
給這樣的醫生看病，病人多數沒時間壓力，醫生沒有一副要趕你走的樣子，許多病人為了掛這位醫生的病號，排隊幾個小時都心甘情願，而且都異口同聲的說：這個醫生好。
病人要的不多，只是想跟醫生多說幾句話，可見做好醫生也不難，只要願意多分一點時間給病人就可以了。
美國有位父親每天與孩子談話的時間，平均只有三分鐘。有天孩子問父親一小時賺多少錢？父親以為孩子要借錢呢？父親說一小時大概三十美元，孩子從口袋裡拿出自己儲蓄下來的三十美元，塞在父親手裡說，我買一小時，請你陪我。
親子陪伴很要緊
在父親節前夕，有家醫院對青少年做了一項民意調查，發現孩子們最想要的，不是父親給他們很多錢或買東西給他們，而是希望父親多一點時間陪他們。孩子們要的不多，只想多點時間跟父親在一起；父親要的也不多，只想孩子多點時間跟爸爸在一起。
有個從前的學生，現在已兒女成群，有次來跟我聊天，談到某某人是她最好的朋友。她說一遇困難，就會去找那個朋友。她又說其實也沒什麼啦，雖然有些問題她也是解決不了的，但找她訴苦的時候，她都細細的聽，給我安慰。
傾聽別人訴苦
我們對好朋友的要求其實不多，只是希望他能多分點時間，聽我們訴苦。做別人的好朋友也很簡單，只要分出點時間，聽聽別人訴苦，就成為人家心目中的好朋友了。
人生雖然苦短，但時間還是夠用的，不要吝嗇，多分點時間給別人，你就會成為好醫生，好父親以及別人的好朋友了。所以有人說：「愛的反面不是恨而是冷漠。」的確，會痛恨對方，正表示對方在自己心中很有份量。如果毫不在乎，就會懶得理會，更不會用絲毫時間去關心一下！可見多一點時間給別人才是真正的愛！
（本文與台灣醒報同步刊登）
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