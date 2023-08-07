嚴震生／俄烏戰爭中的俄非高峰會

新冠疫情爆發前，俄羅斯在二○一九年於索契召開第一屆俄非高峰會，由普亭與埃及總統塞西共同主持。疫情解封後的二○二三年，又在聖彼得堡舉行第二屆高峰會，這次則由普亭與葛摩總統阿蘇馬尼攜手領會。兩次峰會期間發生了俄烏戰爭，普亭成了爭議人物，與西方國家關係不錯的非洲領導人是否願意和普亭同框，是會前觀察的一個重點。

俄烏戰爭對非洲糧食供應造成極大衝擊，普亭在高峰會前中止烏克蘭穀物出口協議，勢必成為非洲領導人與普亭會面時的議題。此外，俄羅斯的瓦格納軍團近年來在非洲相當活躍，不僅在一些國家積極介入，還招募到部分非洲人投入俄烏戰爭；這不是可以放在檯面上討論的敏感議題，但西方媒體一定很想追蹤。最後，非洲國家為彰顯其不結盟立場，曾提出烏克蘭和平方案，並由六位國家領導人前往莫斯科與基輔說明，但未獲得回應，他們當然會趁這次峰會再度表達對和平協議的關切。

相較於四年前有四十三個非洲國家領導人參加的索契高峰會，本次聖彼得堡峰會僅有十七位總統或總理與會，人數薄弱許多；但埃及、塞內加爾、南非等幾個重要非洲國家總統，及衣索比亞實際掌權的總理，都親自赴會。厄利垂亞這個非洲唯一在聯合國大會譴責俄羅斯入侵烏克蘭及制裁俄羅斯提案投下反對票的獨裁國家總統也是座上賓。

今年六月曾穿梭莫斯科與基輔，尋求烏克蘭和平方案的六個非洲國家中，除尚比亞以外交部長代表外，其餘南非、塞內加爾、剛果共和國、烏干達及葛摩都是總統出席峰會。瓦格納集團活躍的中非及馬利，甚至想要進駐的布吉納法索，都是俄羅斯與非洲軍事合作重要的對象，這些國家的過渡政府領導人都獲邀與會。其他辛巴威、莫三比克、蒲隆地、喀麥隆及幾內亞比索等，皆由總統出席。其餘部分國家或由總理或副總統代表，或是由外交部長或其他政治領袖參與，合計四十九個國家參加了這次峰會。

未出席的國家領導人中，肯亞總統明確拒絕參加，尼日則是剛發生政變；獅子山上月的總統選舉有些爭議，奈及利亞總統內閣人事仍待處理。無論是何理由，普亭的專斷作為或許讓一些與西方關係友好的領導人，選擇不親自出席峰會，無怪乎普亭認為美歐國家對部分非洲政府施壓，才造成這次峰會的聚集不如四年前。

黑海的榖物禁運對非洲糧食供應有影響，普亭在高峰會上承諾免費提供兩萬五千至五萬噸的穀物給六個與俄關係極友好的非洲國家，包括有瓦格納投入的布吉納法索、中非與馬利；掌控非洲之角戰略地位的索馬利亞、同樣獨裁且極端親俄的厄利垂亞，及南部非洲的威權國家辛巴威。這項宣示意味著，若非洲國家與俄羅斯保持親密關係，就能獲得優惠待遇。

非洲國家領導人在峰會中也提出烏克蘭和平方案，南非總統強調此衝突直接影響整個非洲，包括許多國家的糧食安全，希望盡速達成符合包括俄烏在內全體人類利益的停火協議。普亭認為該方案相當程度反映了中國提出的和平計畫內容，他表達讚賞，但是否會積極回應則尚待觀察。

儘管普亭因遭國際刑事法庭通緝，或許不能出席本月在南非舉行的金磚五國峰會，但在俄羅斯或中國，普亭的人身安全不成問題；特別是聖彼得堡峰會是俄羅斯的主場，普亭與這些國家領導人的互動仍受關注，這或許是西方國家最不願意看到的畫面。（作者為政大國關中心兼任研究員）