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王建煊／王老先生講故事之342：從淺色西裝談起

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
從淺色西裝談起。 示意圖(ingimage)
從淺色西裝談起。 示意圖(ingimage)

同學的孩子結婚，請我證婚，我穿了套淺色西裝，夏天看起來涼爽一點，感覺好些。可是同學的父親不以為然，他認為婚禮隆重，證婚人宜著深色西裝，相信大家都是為了想把婚禮辦好，但看法卻有些不同。

主見與實際

去美國留學，有個接待家庭 (host family)請吃飯，我特地帶了國劇臉譜一套，鑲在一個木框中，送給他們。我想這頗能代表中華文化，而且外國人家裡大概不會有這樣的東西。但是女主人似乎不太喜歡，她說看起來會怕怕的。

我太太很怕洋娃娃，如果不小心看到，會失聲尖叫。有位朋友從國外帶了隻陶瓷娃娃送她，太太不敢接。我很快接過來，並說明原因，友人一臉茫然，他一定想不到怎麼會有這種事情。

名教授應邀參加天體營大會，並發表演講，為了入境隨俗，就裸體出席。但天體營的會員因為體貼這位教授，決定全體盛裝與會，結果當天參加天體營大會，只有該教授是裸體的，當然尷尬萬分，互相體貼過頭，有時也會發生意外的。

外遇的收場

有位太太巧遇先生外遇的女人，表現得溫柔有禮，外遇的女人心生慚愧，決定與那位先生停止往來。搞外遇的先生暗自慶幸藉機切斷關係，回到妻子身邊，家庭糾紛至此結束，並以喜劇收場。但是，是不是溫柔有禮地對待介入家庭糾紛的人，都能喜劇收場呢 ?

有個搞外遇的丈夫，發現情婦不再與他往來的原因，是來自妻子待人溫柔有禮，大為光火，大罵妻子搞悲憐手段，博人同情，以致壞了他的齊人之福。也有個介入別人家庭的女子，發現別人太太溫柔賢慧，認為好欺負，更加沒顧忌的與別人丈夫親密交往。

同樣的事，會有多種不同的反應，這與個人的文化背景，包括家庭、宗教、教育及道德水準，皆有莫大關係。文化背景相同的人，相處容易些，與良好文化背景的人相處，則會受益良多。

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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