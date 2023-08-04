王建煊／王老先生講故事之341：為首長謀福利？

凡是擔任過主管的人，大概都會同意好秘書的重要性。可以說，每個成功的主管，背後都有一位卓越的秘書。

秘書也會誤大事

有位局長，中午在外面開會吃飯，二點半回到辦公室，閉目養神片刻。這時有電話進來，秘書小姐告訴對方:「局長在睡覺，現在不方便接電話。」這樣的電話一多，局長三點還在睡午覺的臭名就會遠播，形象大壞。如果秘書能找個理由擋一下或解釋局長中午開會到兩點極為辛勞，剛剛才休息，等會兒再回你電話，對方非但不會介意局長未接電話，反而會體諒局長這職位不好幹。

秘書具有維護機關及首長形象的功能，若說秘書是機關或首長的化妝師亦不為過。

有位首長被人檢舉虛報差旅費，經查屬實，險些吃上官司，後來才發現是秘書在為首長申報差旅費時，將二天報成三天，以為這樣做是為首長謀福利，人事及會計人員也不講話。待事情一發生，下面的人就將資料外洩，反而羞辱了長官。

再送兩箱來

農會送來橘子一箱，秘書說再來兩箱，並且叫司機逕行將橘子帶回首長官邸。後來外面有諸多傳言產生，說某位長官最喜歡貪小便宜，連橘子都多要兩箱，首長又遭惡名。

首長因秘書無心之過而遭惡名的情況不勝枚舉。也有些秘書狐假虎威，假借老闆的名義為人關說，或搬出老闆名義以謀私利。最後，小則破壞首長形象，大則讓長官吃官司下台。

好秘書難求

有位大官的秘書，家住南部，每年過年節，總有人為其訂好火車票並送來。但都被她拒絕，因為這是靠特權弄來的，傳出去有礙首長形象。像這樣謹慎自守，潔身自愛的秘書，現已不多見。

古語說:「家有賢妻，男人不遭混事。」現在應該說辦公室有好秘書，長官不惹是非。身為秘書，雖然只能身居幕後，但可別輕忽自己的作為。

（本文與台灣醒報同步刊登）