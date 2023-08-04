劉維公／政治的狐獴現象

劉維公

狐獴是生活在非洲喀拉哈里沙漠平原的小型動物。狐獴性喜群居，在地底挖洞穴居住。小小的臉型，尖尖的鼻子，配上大大的眼珠與黑色眼底，讓狐獴有個很討喜的外觀。迪士尼動畫「獅子王」的角色丁滿，就是狐獴的造型，丁滿和他的好朋友澎澎（以疣豬為造型），在動畫中高唱Hakuna Matata（意思是無憂無慮）之歌。

動物學家對於一群狐獴如何在沙漠平原上集體行動相當感興趣。為了覓食，狐獴經常在沙漠裡游走找尋食物。何時該移動去其他地方找下一餐？狐獴們的互動方式非常特別，會有某隻狐獴發出叫聲，呼叫其他狐獴該往下一個地方移動。

研究者發現，影響移動呼叫（move call）被接受的因素，並非是出聲音狐獴的階級、性別、或是年齡，而是其他狐獴對這隻狐獴的信賴程度。這隻狐獴叫的聲音聽起來愈有把握，其他狐獴就愈會附和跟著喊叫，然後大家開始移動。

倫敦大學政治學家布萊恩．卡拉斯（Brian Klaas）在《腐敗：權力如何崩壞人性？》（Corruptible:Who gets Power and How It Changes Us）一書中，致力於探討下列四個問題：是否比較壞的人會獲得權力？權力是否使人變得更壞？為什麼顯然不該掌權的人得以掌權？以及如何確保不會腐化的人可以取得權力，並公平地使用權力？

在「為什麼人們會把權力交給不對的人」議題上，卡拉斯利用上述的狐獴移動呼叫行為，來解釋人們為何會去追隨過度自信與傲慢的政客。卡拉斯同時引用組織行為研究學者卡麥蓉．安德森（Cameron Anderson）與賽巴斯汀．布里翁（Sebastien Brion）一系列的實驗研究，點出政治上一個殘酷的現實：沒有能力的人，會因為他所表現出來的過度自信迅速取得社會地位。

在面對不確定時，只要接觸到確定性的資訊，人類的大腦很容易被說服，因為大腦的演化功能停留在石器時代求生存的心智。當人們聽到兩句話，一句話說「在廣大的草原上，理論上有可能存在著一個水坑，但我不確定」，比起另一句話說「那裡絕對有一個水坑。儘管跟著我走」，人類會像狐獴一樣跟隨著後面那一句行動。

當代民主政治發展的困局是，出現愈來愈多權勢的操縱者。他們往往具備卡拉斯所謂的暗黑三聯徵（dark triad）特質：信奉馬基維利主義（亦即目的神聖可以合理化任何手段）、自戀、心理病態（衝動魯莽、喜歡操縱別人、具侵略性等）。這些操縱者是權術的巨人，但事實上卻是治國的侏儒。

台灣今年的總統選舉，想當政治狐獴的政客特別多。（作者為東吳大學社會學系副教授）