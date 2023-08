劉維公／政治的狐獴現象

劉維公

狐獴是生活在非洲喀拉哈里沙漠平原的小型動物。狐獴性喜群居,在地底挖洞穴居住。小小的臉型,尖尖的鼻子,配上大大的眼珠與黑色眼底,讓狐獴有個很討喜的外觀。迪士尼動畫「獅子王」的角色丁滿,就是狐獴的造型,丁滿和他的好朋友澎澎(以疣豬為造型),在動畫中高唱Hakuna Matata(意思是無憂無慮)之歌。

動物學家對於一群狐獴如何在沙漠平原上集體行動相當感興趣。為了覓食,狐獴經常在沙漠裡游走找尋食物。何時該移動去其他地方找下一餐?狐獴們的互動方式非常特別,會有某隻狐獴發出叫聲,呼叫其他狐獴該往下一個地方移動。

研究者發現,影響移動呼叫(move call)被接受的因素,並非是出聲音狐獴的階級、性別、或是年齡,而是其他狐獴對這隻狐獴的信賴程度。這隻狐獴叫的聲音聽起來愈有把握,其他狐獴就愈會附和跟著喊叫,然後大家開始移動。

倫敦大學政治學家布萊恩.卡拉斯(Brian Klaas)在《腐敗:權力如何崩壞人性?》(Corruptible:Who gets Power and How It Changes Us)一書中,致力於探討下列四個問題:是否比較壞的人會獲得權力?權力是否使人變得更壞?為什麼顯然不該掌權的人得以掌權?以及如何確保不會腐化的人可以取得權力,並公平地使用權力?

在「為什麼人們會把權力交給不對的人」議題上,卡拉斯利用上述的狐獴移動呼叫行為,來解釋人們為何會去追隨過度自信與傲慢的政客。卡拉斯同時引用組織行為研究學者卡麥蓉.安德森(Cameron Anderson)與賽巴斯汀.布里翁(Sebastien Brion)一系列的實驗研究,點出政治上一個殘酷的現實:沒有能力的人,會因為他所表現出來的過度自信迅速取得社會地位。

在面對不確定時,只要接觸到確定性的資訊,人類的大腦很容易被說服,因為大腦的演化功能停留在石器時代求生存的心智。當人們聽到兩句話,一句話說「在廣大的草原上,理論上有可能存在著一個水坑,但我不確定」,比起另一句話說「那裡絕對有一個水坑。儘管跟著我走」,人類會像狐獴一樣跟隨著後面那一句行動。

當代民主政治發展的困局是,出現愈來愈多權勢的操縱者。他們往往具備卡拉斯所謂的暗黑三聯徵(dark triad)特質:信奉馬基維利主義(亦即目的神聖可以合理化任何手段)、自戀、心理病態(衝動魯莽、喜歡操縱別人、具侵略性等)。這些操縱者是權術的巨人,但事實上卻是治國的侏儒。

台灣今年的總統選舉,想當政治狐獴的政客特別多。(作者為東吳大學社會學系副教授)