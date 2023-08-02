王建煊／王老先生講故事之340：嘆公權力不彰

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聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
養狗是有責任的。 示意圖(ingimage)
養狗是有責任的。 示意圖(ingimage)

「小姐，你這隻狗是秋田犬，攻擊性很強，會咬人的，應該給牠戴口罩。」

「不會咬人的，我養了好幾年了，從來沒有咬過人。」

養狗是有責任的

「小姐，依照政府規定，出來放狗不管咬不咬人，都是要戴口罩的，否則就是違法了。」

小姐哼了一聲 ! 沒好臉色離開了。

「您好 ! 先生你有沒有帶垃圾袋，以便裝狗大便。」

「不會的，牠剛才在家裡才大過便的。」

正說的時候，狗居然蹲著後腿大起大便來了。

「真該死，剛剛才大過便，怎麼又大便了呢?」

狗大便完，狗主人牽著狗就要走。我說:「狗大便你要處理一下呀 ? 不處理是違法的。」狗主人說:「現在怎麼處理呀 ! 路上狗大便那麼多，你為什麼不去管管。」說著說著，哼了一聲，沒好臉色的走開了。

狗大便留滿地

一連兩件狗事，心中甚為鬱悶。大家守法愛惜環境的公德心為何如此之差 ? 政府執法能力為何如此懦弱?

心中不愉快有什麼用呢 ? 正不愉快的時候，第三條狗又出現了， 好大的一條狗，居然也沒戴口罩，要去管他嗎 ? 管得了嗎 ? 徒然增加不愉快。

在世風日下，公權力不彰的社會裡，像這類狗事多如牛毛，我們又不是警察，怎麼管呢 ? 管不了，會生氣；不管，看了也會生氣。最後只好見怪不怪，任他去吧!

公德心淪喪

社會上很多事，為什麼惹我們生氣 ! 不愉快。原因之一是我們自以為是警察，其實我們不是。不是警察的人，想做警察的事，當然做不好又會生氣，在公權力不彰時，尤其會如此。所以要想快樂一點，就應該放棄自以為是警察的心態。

但是這樣對嗎 ? 社會的制裁力沒有了，單靠警察又能怎樣呢 ? 事倍功半，而且每下愈況，最後還不是大家遭殃，好人倒楣。所以進步的社會，是公權力伸張，能夠維持法治，保護好人 ! 民眾也要守法注重公德，並勇於檢舉不法，打擊壞人，但是這樣的現象，我們什麼時候才能得見呢？

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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