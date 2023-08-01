王建煊／王老先生講故事之339：捐出統一發票

台北的東吳大學一O一週年校慶，學校發起一項捐統一發票活動。捐贈的張數，希望是該校師生一萬五千餘人的某一倍數，例如二倍為三萬張，三倍則為四萬五千張，我應邀去參加並致詞。

號召捐統一發票

捐統一發票主要在統一發票有獎金，以創世基金會以往的經驗，最好的時候，平均每張發票的中獎金額，接近新台幣一元五角，三萬張可募得四萬五千元，也算是小兵立大功。

統一發票雖可中獎，中獎率及金額皆不大。但如能大家共襄盛聲，則為數可觀。以創世基金會所募集的統一發票，每年近三千萬張，則可有獎金四千五百萬元，可以做不少公益慈善事業。

大家為什麼願意捐統一發票呢 ? 因為對自己益處不大，不一定能中獎，但在集腋成裘的情況下，卻可發揮助人，真是何樂不為？ 既然這樣何妨再想想。對自己益處不大的卻可助人的東西，是否只有統一發票呢?

捐出多餘無益的東西

有人家裡有許多書籍，幾年都沒有翻過一次。有人家裡有許多衣服，多少年未曾穿過一次，這些不都是多餘無益的東西嗎 ? 在書籍及衣服之外，還有沒有多餘無益的東西呢?有些珠寶或存款，不也是多年未摸過一下，也未曾使用過嗎 ? 是否可以捐出來呢 ?

倘若這樣推想下去，沒有什麼東西是不可以捐出來的了。一個人死亡時，有存款二十億元，另一人只有二十萬元，兩人的死相不都是一樣嗎 ? 二十億元的人並不因為錢多，死相就好看一點。

沒有不可捐的

但是如果兩個同樣有二十億的人，一人捐了二十億元，一人只捐二十萬元，兩人死後的情況就會截然不同，前者受人尊敬懷念，許多人向他感恩。後者可能成為子孫爭遺產的對象，甚至棺木久久不能入土，死不得安。

大家如果仔細想清楚「生不帶來、死不帶去」，因此何必貪多 ? 我們身邊有太多多餘而無益的東西，如果能捐出來做愛心工作，世界該是多麼美麗溫暖呀!

（本文與台灣醒報同步刊登）