朱宗慶／收穫滿滿的歐洲休假之行

由於疫情的關係，暌違四年，終於能與家人一起出國旅遊，出國前的心情有些微妙，帶著熟悉又有一些陌生的感覺。

因為上半年工作行程緊湊，直至出國前一刻，我都還在工作崗位上，所以這次的歐洲之旅，行程悉數由太太作主安排。在機場，我帶著輕鬆的心情，寫了一篇「出發」的臉書文章和大家分享，沒想到按讚和留言的人非常多，好友們看到我能去休假放鬆，都很為我開心，並紛紛給予祝福和鼓勵，讓我覺得幸福又感動，也對這一切感恩。

結束了樂團一檔又一檔的演出，一上飛機，整個肩膀似乎也鬆了下來。年輕時，總認為休假是奢侈的事，我推著工作，工作也推著我，就這麼不斷往前走。尤其在兩廳院和北藝大服務期間，一周工作七天是常有的事，而且小筆記本片刻不離身，就怕漏失任何細節，也怕時間不夠用，每每讓自己處於高壓狀態。直到有一天，同仁忍不住建議我，放自己一個假吧！

於是，我就真的休假一周。回來之後，原本還忐忑不安的我，發現一切如常，自己休假時，職務工作仍有人可以補位，這讓我安心，也讓我頓悟─若一個人暫時休假，而組織卻無人可取代時，即表示它的基礎不穩，必須重新思考體制的問題；反之則表示基礎穩固，毋須擔憂。

此後，我便給自己安排適當的休假，而在休假中往往也能得到不同的啟發。

以此次歐洲自由行為例，一路上我們看到一個接一個的驚喜與震撼，那些偉大的教堂、城牆、皇宮，為什麼在那麼古老的年代會有這樣的想法和技術？石牆怎麼可以經歷一千年仍屹立不搖？新的公共藝術如何與歷史建築接軌？這中間又有多少的智慧累積？

這讓我不斷反思，歐洲是一個擁有悠久歷史和豐富文化的大陸，其文明和古蹟蘊含著重要的歷史和藝術價值，然而有了好的根基，還需要細心的維護，甚至以此為起點，不斷創造嶄新而富創意的城市景觀。我們做事亦是如此，根基要扎得穩是必然，之後還得與時俱進、反躬自省，才有機會以創新來把累積的智慧和文化價值傳承下去。

以前的我認為，休假是奢侈的；現在的我認為，休假是另一種充電。就像這次的旅行，在暫放下工作，放空之餘，就會思考和累積，並且把眼睛和耳朵打開，感受到無處不在的美。因此，休假可以帶來許多思考與學習，是另一種養分的累積。

對我而言，休假並非浪費時間，也不應該是一種奢侈，尤其和家人相處的光陰彌足珍貴，好朋友之間的祝福和鼓勵令人感動。這些都給予我正向能量，讓我得以吸收不同的養分，再轉化為能夠回饋社會的能力。

結束這趟歐洲休假之行，我的行囊裡是滿滿的驚喜和收穫。帶著這些正能量收假，繼續向前行！

（作者為朱宗慶打擊樂團創辦人暨藝術總監）