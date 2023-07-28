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王建煊／王老先生講故事之338：快走 吵死人了

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
這家餐廳有多吵，大家可想而知了。 示意圖(ingimage)
這家餐廳有多吵，大家可想而知了。 示意圖(ingimage)

家母逝世前的耳朵幾乎失聰，平常講話要對著她耳朵講，否則就要大聲喊叫，她才聽得見，有時仍不免雞同鴨講。

有次我們去一家餐廳用餐，裡面吵得要命。我們想今天媽媽最好，她聽力不佳，聽不見吵雜聲。可是過了一會母親說:「快點吃，吃完就走，吵死人了。」

失聰者嫌吵

這家餐廳有多吵，大家可想而知了。

有次我們去吃涮涮鍋，有一桌是祖母及媽媽帶了三個小孩也在用餐，孩子大聲喊叫，一會爬上桌子，一會跳下來，目中無人，不少客人報以異樣眼光，但是孩子的祖母及媽媽卻視若無睹，既不糾正，也無虧欠之意，一副我家小孩就是這個樣子。

孩子若從小就不守公共秩序，大聲喧嘩，嗓門習慣大聲以後，這個世界怎能不處處噪音呢?

另外一桌，也有一個媽媽帶了兩個孩子，孩子要抓桌上東西，媽媽立刻制止，孩子想喊叫，媽媽以食指封住嘴唇，示意講話要小聲。結果這一桌就很安靜，孩子要教養，將來才不會成為噪音之源。

寧靜是美德

中國人說話向來聲音大，且目中無人。我最怕在國外餐廳碰到台灣旅行團的鄉親們。他們見到你真有夠熱情，很遠就很大聲的跟你打招呼，餐廳其他客人常為之側目而留下不良形象。有時忍不住也只好跟他們說 : 「小聲點」。

中國人習慣大聲也可從餐廳中、收放餐具的習慣及播放音樂聲音的大小見其一斑，很多餐廳放置餐具將湯匙放在碗碟上時，一定像敲樂器響起乒乒乓乓聲音，收餐具時也弄得稀哩嘩啦響。放的音樂吵死人，想跟朋友聊個天都沒有辦法，除非你也用喊的。

在國外高雅的西餐廳，進去一片寧靜，很多人愛上那家餐廳，願意付較高的餐費，主要就是要去享受那份寧靜。大家試想在一間環境寧靜的餐廳裡，在似有若無的音樂聲下用餐，該是多麼享受的事。我們要知道用餐，不只是在吃食物，更要享受它的氣氛。

寧靜就是不可多得的美好氣氛，大家在用餐時如果都能保持安靜，我們才能一邊享受氣氛，一邊享受美食。那樣自然心情愉快，疲勞全消，那不正是利已利人的事嗎?

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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