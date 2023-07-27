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王建煊／王老先生講故事之337：感恩使人活在快樂裡

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
感恩使人活在快樂裡。 示意圖(ingimage)
感恩使人活在快樂裡。 示意圖(ingimage)

兩個小天使拿著籃子出去，一個負責收「感恩」，一個收「祈求」。負責收祈求的小天使很快就回來了，籃子裡裝著滿滿的。收感恩的小天使卻遲遲沒有回來，因為籃子始終裝不滿。世上願意感恩的人真的太少了。

有位太太五十多歲，孩子大學畢業已經成家立業，先生擔任董事長，事業做得不錯，自己身體健康，幾乎樣樣都很好。別人對她說，妳的環境這麼好，應該感恩呀!

苦出來感恩向誰？

這位太太睜大了眼睛說 : 「感恩 ? 向誰感恩 ? 我也是苦出來的。」

但是她有沒有想過，為什麼她能苦盡甘來，別人卻沒有呢 ? 當然她有奮鬥努力，那為什麼別人也曾努力奮鬥卻沒有好成果呢 ? 歸因於命好 ! 為什麼你命好，別人命不好呢 ? 講到最後，感恩之心就會出來了。小則感謝這一路上對自己直接或間接有過幫助的人，大則要感謝偉大造物主的眷顧，給了我們聰明智慧及機會。

世界上現在每天有四萬人餓死，五億兒童因為營養不良而發育不全，他們都不努力嗎 ? 許多餓死的嬰兒，他們還來不及努力，就已經再見了。我們之有現在，能不感恩嗎？

常存感恩更快樂

人常存感恩的心，就容易活在快樂中。

有個故事說 : 老婦人有兩個兒子，老大賣雨傘，老二曬製乾麵條。天下雨時，老婦人憂慮老二無法曬製麵條，天晴時老太太又憂慮老大雨傘賣不掉。因此無論天晴天雨，老婦人都活在憂慮的痛苦中。

後來老太太換了一種感恩的想法，情況就截然不同了。下雨時，老婦人感謝老天爺，讓他的大兒子雨傘生意興隆，天晴時老太太則感謝上天，讓二兒子可多曬些麵條出售。因此無論下雨或天晴，老太太都活在快樂裡，因為她天天都在感恩。

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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