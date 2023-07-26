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王建煊／王老先生講故事之336：三好學生

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
三好學生。 示意圖(ingimage)
三好學生。 示意圖(ingimage)

大陸提倡三好學生 : 學習好、身體好、勞動好，勞動好主要是指品德好。

台灣也有三好學生 : 吃得好、穿得好、睡得好。

大陸有個中學，每年能考取大學聯考的沒有幾個，升學率很低。學校後來收了一些清寒學生。這些學生初中畢業後成績很好，但因家貧無法升學，學校收容他們，免學雜費並供吃供住，這些清寒學生考上大學的人多，該校升學率因而提高。

出身清寒能耐苦

校長告訴我們，這些清寒子弟，在校努力唸書，對人謙恭有禮，而且身體健康，是道道地地的三好學生，為他們學校爭光不少。

這使我想起來台灣五、六十年前，國民所得低，日子窮困，品學兼優的三好學生特別多。現在社會富足，品學兼優、吃苦耐勞的三好學生反而減少了。代之而起的，是吃得好、穿得好、睡得好的新三好學生。

這是值得人憂慮的事，物質生活的提升，並不能為我們帶來更健康的下一代。現在台灣的孩子們，不但缺少鐵打的身體及鋼般的意志，就是讀書也只是為考試升學而讀。至於尊師重道、孝順父母早已不聞不問，只有在慶典訓示時始得一見。

好日子讓人怠惰

大陸經濟水平現正加速增進中，加上從前的一胎制，家家都有個小皇帝或小公主，父母、祖父母、外祖父母，對之呵護有加，真是集三千寵愛於一身。

這些小皇帝、小公主，要什麼有什麼，予取予求，出了事情，有父母善後，慢慢也都將成為吃得好、穿得好、睡得好的新三好學生了。

貧窮日子人人厭惡，任何國家或個人，莫不努力追求富足，但富足容易使人腐化喪志，貧窮反能激勵人們奮發上進。由貧窮而上進、上進而富足、富足而腐化、腐化而又衰敗。

聖經上教我們察看螞蟻的勤勞，值得三思。

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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