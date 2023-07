陳冲／上兵伐謀 謀不自限

陳冲 平地驚雷,日前俄國突然宣布終止黑海榖物協議,軍事、糧食、金融、科技各種戰略因素,難解難分!

二○一八年,當川普對中國發起貿易戰正酣,我應邀至電視台專訪,當場曾表示「The trade war is more than a trade war」(本貿易戰不止於一個貿易戰)。

事實證明,中美衝突並不限於貿易上的分歧,更及於金融、科技、能源、糧食、專利等,演變至今,眾人眼光則聚焦於軍事層面。是目光如豆?還是目光如炬?

本年四月,美國眾議院的特設中國委員會(China select committee)在議場擺設tabletop進行一場兵棋推演(war game),事後盤點,藍隊(美方)損失九十多架飛機、二艘潛艇、一艘航母;至於紅隊則付出更多代價,計有一五○架飛機、十五艘潛艇、百餘艘船艦,當然雙方陣亡人員都達數萬。

其實早在年初,美國著名智庫CSIS也公布包含廿四次兵推的報告,無非共軍損失一五五架飛機、一三八艘艦艇,美軍折損也與其他兵推相當。說實話,各種智庫舉辦的台海兵推不計其數,結論大同小異,常是一方慘勝(Pyrrhic victory),一方慘敗(failed miserably),至於台灣則是兩大之間「慘」為小,沒人真是贏家。

既云兵推,不免只局限軍事層次,以前述今年四月的美國國會兵推為例,火炮以外,只約略提到financial sanction;但因只推演五天戰程,內容有限,對軍事以外的想定,就不了了之。不過台海兵推,有一共識,因開戰後補給困難,在戰事發生前即應提供(台灣)充足武器,這從軍火商立場言是項利多;但以目前武器交運的速度,怕又挺悲觀,然而軍工複合體都不是輸家。

事實上,以俄烏戰爭為鑑,各國均有second thought的機會,發現軍事外,金融、科技、能源、糧食都有重要角色。本年七月中旬,聯合國秘書長Guterres一度出面調停,希望暫緩與俄國出口糧食及肥料有關的金融制裁。其實類似情節,去年十一月已有先例,可見戰爭中不只有軍事,甚至吃飯皇帝大,金融比高下。

台海兵推或中美衝突,都不應只看軍事;軍事以外的層面也需綜合考量。二○二二年三月一日戰雲初起,本基金會即曾專文討論對俄金融制裁;二○二二年九月廿二日則曾分析數位貨幣是否改變地緣經濟風貌;同年十月十四日引用英國情報單位觀點,再論金融制裁;今年三月十日更談到黑海穀物協議對豁免金融、保險制裁的影響。本人資源有限,無能深究,但了解現代戰爭複雜;正如同五年前所說,絕對more than a trade war。

止戰需先備戰,備戰要能避戰,尤其不能不「備」軍事以外的戰爭;「勝兵先勝而後求戰」,兵推宜同時盤點非軍事的武器。以金融為例,美國一九七一年後承布列登協議遺緒,一九七三年再挾SWIFT通匯平台主場,占盡金融戰之優勢;但中方自二○○九年起步步為營,加入SDR、研發數位貨幣,拓展CIPS、擴增夥伴換匯額度、結伴研究currency bloc等。

雖然二○二八年前尚難撼動美國金融霸業,但已逐漸縮小差距;如果真要台海兵推,就應該逐項盤點包括軍事、金融、能源等各項態樣的演習,千萬不要兒戲似的兵推。「別人的小孩死不完」,數萬人命只是兵棋桌上的一隻螞蟻。

上兵伐謀,須知謀有多樣,不必自限,千萬不要直接去想「伐兵攻城」。(作者為財團法人新世代金融基金會董事長)