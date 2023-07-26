陳冲／上兵伐謀 謀不自限

陳冲 平地驚雷，日前俄國突然宣布終止黑海榖物協議，軍事、糧食、金融、科技各種戰略因素，難解難分！

二○一八年，當川普對中國發起貿易戰正酣，我應邀至電視台專訪，當場曾表示「The trade war is more than a trade war」（本貿易戰不止於一個貿易戰）。

事實證明，中美衝突並不限於貿易上的分歧，更及於金融、科技、能源、糧食、專利等，演變至今，眾人眼光則聚焦於軍事層面。是目光如豆？還是目光如炬？

本年四月，美國眾議院的特設中國委員會（China select committee）在議場擺設tabletop進行一場兵棋推演（war game），事後盤點，藍隊（美方）損失九十多架飛機、二艘潛艇、一艘航母；至於紅隊則付出更多代價，計有一五○架飛機、十五艘潛艇、百餘艘船艦，當然雙方陣亡人員都達數萬。

其實早在年初，美國著名智庫CSIS也公布包含廿四次兵推的報告，無非共軍損失一五五架飛機、一三八艘艦艇，美軍折損也與其他兵推相當。說實話，各種智庫舉辦的台海兵推不計其數，結論大同小異，常是一方慘勝（Pyrrhic victory），一方慘敗（failed miserably），至於台灣則是兩大之間「慘」為小，沒人真是贏家。

既云兵推，不免只局限軍事層次，以前述今年四月的美國國會兵推為例，火炮以外，只約略提到financial sanction；但因只推演五天戰程，內容有限，對軍事以外的想定，就不了了之。不過台海兵推，有一共識，因開戰後補給困難，在戰事發生前即應提供（台灣）充足武器，這從軍火商立場言是項利多；但以目前武器交運的速度，怕又挺悲觀，然而軍工複合體都不是輸家。

事實上，以俄烏戰爭為鑑，各國均有second thought的機會，發現軍事外，金融、科技、能源、糧食都有重要角色。本年七月中旬，聯合國秘書長Guterres一度出面調停，希望暫緩與俄國出口糧食及肥料有關的金融制裁。其實類似情節，去年十一月已有先例，可見戰爭中不只有軍事，甚至吃飯皇帝大，金融比高下。

台海兵推或中美衝突，都不應只看軍事；軍事以外的層面也需綜合考量。二○二二年三月一日戰雲初起，本基金會即曾專文討論對俄金融制裁；二○二二年九月廿二日則曾分析數位貨幣是否改變地緣經濟風貌；同年十月十四日引用英國情報單位觀點，再論金融制裁；今年三月十日更談到黑海穀物協議對豁免金融、保險制裁的影響。本人資源有限，無能深究，但了解現代戰爭複雜；正如同五年前所說，絕對more than a trade war。

止戰需先備戰，備戰要能避戰，尤其不能不「備」軍事以外的戰爭；「勝兵先勝而後求戰」，兵推宜同時盤點非軍事的武器。以金融為例，美國一九七一年後承布列登協議遺緒，一九七三年再挾SWIFT通匯平台主場，占盡金融戰之優勢；但中方自二○○九年起步步為營，加入SDR、研發數位貨幣，拓展CIPS、擴增夥伴換匯額度、結伴研究currency bloc等。

雖然二○二八年前尚難撼動美國金融霸業，但已逐漸縮小差距；如果真要台海兵推，就應該逐項盤點包括軍事、金融、能源等各項態樣的演習，千萬不要兒戲似的兵推。「別人的小孩死不完」，數萬人命只是兵棋桌上的一隻螞蟻。

上兵伐謀，須知謀有多樣，不必自限，千萬不要直接去想「伐兵攻城」。（作者為財團法人新世代金融基金會董事長）