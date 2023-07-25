王建煊／王老先生講故事之335：別被情緒牽著走

「你現在吃牛肉乾，又吃餅乾，等一下午飯你還吃不吃?」太太一邊開車，一邊教訓丈夫。

「中午這個演講是沒飯吃的，今天可能要搞到兩點多才有時間吃午餐。」丈夫解釋說。

「忍一下都不行，兩點鐘吃飯有什麼稀奇，這樣怎麼會不胖呢？」

「我空肚子容易暈車，上次你不是還主動買蘇打餅乾給我吃的嗎?」

「上次是上次，這次是這次。」太太生氣的說。

心情好不好有關係

上次為什麼主動關心丈夫，怕他餓了會暈車，這次就不行了呢 ? 因為上次太太心情好，這次心情不好。

上次是開車去機場接丈母娘，太太心情愉快。這次出門前為了太太鞋子買太多，夫妻曾小吵了一下。

心情好不好，大大影響一個人的行為，情緒煩悶小則遷怒朋友，找人出氣，大則甚至有想自殺的，因此如何維持愉快的心情，成為日常生活中至關重要的事。

努力成為樂觀者

有人遇事悲觀，任何事都向負面想，似乎災難隨時都會到來。這種人在心理上一輩子勞苦重擔，心情當然不可能愉快。反之，樂觀的人，遇事能想其好的一面，心情自然舒暢。

所以樂觀與否，與心情好壞是朝同方向變動的。因此，我們要盡一切努力，使自己成為一個樂觀主義者。這樣自己快樂，周遭的人也會快樂。有人說過:「快樂如同香水，會在空氣中散播芳香。」

其次，慾望越大的人，心情愉快的日子亦會越少。因為慾望越多，失望就越多，而且滿足慾望的過程，又會造成心情的一番起伏與煎熬。

雖然慾望達成時，會有歡樂，但通常很快就會消失，而失望的痛苦卻會久久不散。所以聖經說:「喜樂的心乃是良藥，憂傷的靈使骨枯乾」。清心寡慾不強求的人，不會患得患失，不去計較的人，不添煩惱，那才是有福之人。

（本文與台灣醒報同步刊登）