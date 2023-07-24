王正方／爭取曝光率，不必當凱子

王正方 當今世界的「話語權」，一直牢牢握在以盎格魯撒克遜民族為主的英語媒體手中。一個多世紀前，美國、英國的大報紙：紐約時報，泰晤士報、華盛頓郵報、華爾街紀事報等，一言九鼎，主導世界輿論。電視時代來臨，英國ＢＢＣ、美國三大無線電視台、之後重要的有線電視ＣＮＮ、Fox News等，傳播範圍遍及全球，掌握世界主流新聞報導。他們對全球大小事務，持自私利己的看法，站在道德制高點上，擺出聖人的嘴臉，任意批評指教辱罵；不同意見者，斥責為製造假新聞。

網路時代，為美國財團服務的那一票人，照樣主控網路通訊；某人在臉書上誇了希特勒一句，被封鎖一個多月。「話語權」的定義不限於一切資訊全由他們告知與詮釋，還規定你應怎麼想，說什麼話。歐美民主人士批判專制政體的「灌輸、洗腦、強行制訂言語規範」等，原來自己也玩同樣的一套。

盎格魯薩克遜民族的人口占極少數，其他世界人民的心聲、委屈，只能關上門自怨自艾？「爭取話語權」的呼聲，處處可聞；但是在這個領域，非我族類想占一席地位，難如登天。

如今僅有阿拉伯資金創辦的「半島電視台」（Aljazeera），節目質量不俗，常為受苦受難的阿拉伯人、落後國家老百姓伸張正義，講點公道話。

「這個國家」的執政當局，想死了要在盎格魯撒克遜的眾媒體上曝光，獲得讚譽或肯定卻苦無機會。某部長曾罕見地上外國電視節目，觀後感想是內容貧乏枯燥，受訪者照本宣科；英語表達能力、現場應對機智，亟待加強。訪問產生了什麼效果？沒見到報導，估計流量不大。

綠色政權曾邀請美國、歐洲的政治人物來演講，歐美媒體做了報導，算是爭取到「曝光率」的業績？

邀請到英國任期最短的首相特拉斯（Liz Truss）訪問台灣。她在大位上只幹了四十幾天，號稱要振興經濟，政令混亂矛盾；英鎊大幅度貶值，股票市場迅速下跌；保守黨啟動政變，特拉斯摸摸鼻子灰溜溜地下台。自此她在英國政界已無足輕重，不少英國朋友提起此人來，捶胸頓足，引以為恥。

據傳特拉斯收八萬英鎊演講費，約三百廿萬台幣，再加上其他開銷，四百多萬跑不掉；當然，對執政當局而言，這點小錢根本不值一提。特拉斯女士在台灣的演說有幾個人全程聽過？在下是少數的忠實觀眾，但見她言不由衷的講些民主自由的陳腔老調，也讚揚了幾句台灣的民主。拿人銀子說幾句好聽的，這是遊戲規則。

另一齣重頭戲，是請來美國眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi），當時她已確知眾議院議長寶座，只能再坐幾個月了；老太太得機會來台風光，要確立她「世界民主鬥士」的歷史定位。人家沒白跑一趟，這邊付多少酬勞，打死不講！裴老太訪台一行人，還有她從商的兒子，據說談妥不少生意，母子大豐收？

對岸動了肝火，戰機戰艦隨時來去，七十多年來相互承諾的海峽中線不復存在；美國老大哥作了什麼回應？賣更昂貴的軍火給寶島，喜不自勝照單給付。

爭取曝光率、話語權，無人反對，但是何必奮勇地搶當「凱子」呢？（作者為電影導演）