李清志／印第安納瓊斯的最後冒險

好萊塢電影中的英雄人物很多，其中最讓我羨慕的就是「法櫃奇兵」系列的印第安納瓊斯，他不是蝙蝠俠、鋼鐵人那種超級富豪，也沒有超人或蜘蛛人的超能力，不過他卻可以在大學教書，然後又可以周遊列國、四處探險，能文能武，人生充滿活力！

整個「法櫃奇兵」系列都是在對抗納粹法西斯政權的設定之下，因為希特勒也很著迷神奇的魔法與未知神祕力量，因此印第安納瓊斯這位考古學家，就在爭奪寶物與神奇法器的過程中，展開了與邪惡政權的對抗。

所有的系列電影中，我最喜歡的是「聖戰奇兵」，整個劇本充滿著神學的意味，特別是解謎闖關過程中，必須了解不同語言關於「耶和華」的稱號，才能通過機關重重的洞穴；還有神學家齊克果所說的「信心的跳躍」，必須憑著信心跨出第一步，才會發現橫跨峽谷的隱形橋梁。

「聖戰奇兵」電影中，印第安納瓊斯父子聯手尋寶，在最後幾乎要拿到聖杯時，瓊斯父親告訴他兒子「放棄吧！」因為他看他兒子的性命比寶物更珍貴，為了寶物賠上自己的性命是沒有意義的！瓊斯後來問他父親一輩子尋找聖杯的旅程到底是什麼意義？父親告訴他「就是要見證上帝的存在」，對話充滿了宗教哲學的意涵，我覺得是整個系列電影中最棒的一部。

但是最後一部印第系列電影「命運輪盤」，年老的瓊斯住在紐約老舊公寓，受不了隔壁年輕人開轟趴的吵鬧，拿著球棒去找小屁孩抗議；在學校教書，大堂課的學生面露無奈，沒有人專心在聽他說什麼，讓他充滿著無力感；退休那天系上辦了一場歡送派對，然後送他一座廉價的時鐘，他走出學校就把時鐘送給流浪漢，然後就去酒吧喝個爛醉。

這種心情對於即將退休，或已經退休的大叔們最能夠理解，特別是那些叱吒政壇商場的人們，退休後失去舞台，失去健康體力，也失去被需要的感覺，很多人都無法適應。

瓊斯最後一次的冒險，藉著時光輪盤回到了希臘時代，遇見了發明家阿基米德，阿基米德極力邀請他留在古希臘時代，甚至瓊斯也很想乾脆留在古代，不要回到自己的時代，因為在這裡，他可以憑藉著他的歷史與考古知識，大大發揮他的存在意義。不過結局他還是回到了現在，瀕臨離婚的老婆也回來了，乾女兒與好友子孫大家都團聚，在人生的最後階段，他至少保有了圓滿的家庭。

最近有太多電影都是為人生下半場的「壯世代」族群所拍攝，最有名的就是今年六十一歲的湯姆克魯斯，拚老命演出新的「捍衛戰士」，想盡辦法要證明薑是老的辣；但是哈里遜福特最後一部印第安納瓊斯系列電影，就直接道出老邁歲月的無奈與認命，內心雖然很想要再重現江湖，繼續四處冒險，但是老兵不死，卻會逐漸衰老。

許多退休壯世代不服輸，想要證明自己依然意氣風發，可以繼續叱吒風雲，因此在退休之際進行各種極限挑戰，有的人去跑馬拉松，有的人去爬聖母峰，有的人去橫越大戈壁，也有人賭上一切去辦雜誌，或是去做最後的生意投資，好像是賭徒一般，把一切資本都賭上，希望再次成功來證明自己的存在。這些人一生拚搏，希望不斷地賺取功名、追求成功，他們卻忘記自己已經擁有的一切（特別是最寶貴的親情與家庭），不懂得感恩與珍惜，非常可惜！

「命運輪盤」電影最後讓瓊斯回到現今，好像他父親告訴他的「放棄吧！」放棄在希臘羅馬時代可能的意氣風發，回到退休衰老的現實，雖然身體老邁，雖然退休好像沒人在乎他，但是他必須開始學習珍惜他所擁有的一切，這件事就成為了印地安瓊斯人生最後的賭注與冒險！（作者為實踐大學建築設計系副教授）