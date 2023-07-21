盛治仁／正義還在遙遠處

盛治仁

最近看到管中閔校長和楊渡作家的書信對談，很有感觸。兩位先生合著「大學的脊梁」一書，記錄了二○一八年時執政者如何以撲天蓋地的力量「卡管」，試圖阻止管校長就任。此書是紀錄片兼照妖鏡，讓大家看到有權力者如何試圖剷除異己，曾享清譽的知識分子如何因政治立場背棄理念，以及有脊梁的清流如何抵抗壓力，堅持信念。

從結果來看，管校長最終得以上任，似乎正義獲得伸張；事實上，從兩方面來看，正義還在遙遠處。第一，卡管案因為受到全國關注，且是非相對容易判斷，許多不當操作和兩方應對都有受到檢驗，讓事件真相不至於被一手遮天掩蓋。但絕大多數能見度不是那麼高，或是是非黑白並非那麼容易分辨的個案，就很容易受到權勢操弄。

「卡管案」絕非當權者第一次用這種方式去抹黑政敵，正是過去成功的經驗讓其肆無忌憚，才會出現書中種種令人瞠目結舌的情節。一件卡管案的結果，蓋不住背後更多冤案的存在。

另一方面，正義真的在此案獲勝了嗎？管校長在書信中提到被攻擊當時的心境，「如何從憤怒和委屈，轉成挫折、消沉、痛苦、恐慌，乃至於墜落絕望的深淵」。被社會公審後，看到任何不實指控或某些人名，會全身立刻緊繃並寒毛直豎，其實跟現在被性騷或霸凌的受害者感受類似。

被害人需持續面對這些傷害的後遺症，而部分加害者還是位居高位。管校長提及在一年多前出席活動時，還要在現場聆聽當初加害的「長官」致詞訓勉，感謝管校長在過去擔任行政院部會首長職務時對其給予的協助，令他不解一個人的價值觀怎能如此錯亂？另外一位加害者則在活動中牽起他的手一起喊口號，活動結束後，管校長只能拚命洗手。

正因如此，他無意續任校長，並引用了王國維語「義無再辱」明志，選擇「不會為了任何職位再忍耐任何形式的羞辱」，回到快樂自在的教學和研究生涯。管校長也承認之前所謂年齡和世代交替等理由，則並非他不續任之真正原因。

雖非當事人，無法完全了解管校長感受，但能同理他想遠離政治紛擾的心情。我其實不解社會有時評判事情的浮動標準，職棒球員如涉賭打假球被抓，會被球隊開除且永不錄用；但政治人物或媒體為政治利益造謠或誹謗，造成社會和個人的傷害不比打假球小，即使經過艱難且極少數成功的司法判決確定後，卻還能夠繼續在政壇上興風作浪，不必付出代價。

難怪現在很多事件連簡單的事實都很難釐清，淪為各說各話。原因就是球賽觀眾不管支持哪個球隊，知道球員打假球就會憤怒並且不想看了，但是選民卻還是習於用立場決定要選擇哪一個說法來相信，而不是用事實。

這個現象如果沒有改變，就很難期待我們的社會能夠明辨是非；是非不分就很難有民主政治必需的理性討論公共空間，來解決紛爭並凝聚共識。希望我們的選民能早日向球迷看齊，不分顏色擺脫黨派立場束縛，讓球員規規矩矩打球，政治人物正正當當做事。（作者為雲品國際董事長）