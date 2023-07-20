王建煊／王老先生講故事之333：怎樣管教孩子？

有個冒險家，誤登食人族的小島，酋長要殺他、吃他的肉，由於酋長曾留學美國會說英文，冒險家大為高興，以為有救了。就用英文問他:「你留學美國難道沒有學到美國文明嗎?為什麼還要吃人肉呢？」

酋長答道:「當然有，我們現在吃人肉，都已改用刀叉，不再用手抓了。」

美國式管教

很多人留學國外，特別是美國，只學到人家的皮毛，沒有精髓，只有架式，沒有內涵，與用刀叉吃人肉的文明並無差別。

就以管教孩子來說，夫妻留學美國多年，滿腦袋美國式管教，中國文化中嚴格管教都變成跟不上時代的文明了。對孩子碰一下都不可以，以免傷害幼小心靈，影響未來的成長。

其實我們愛孩子就必好好管教，管教反而是一種愛。聖經上說: 「主所愛的，他必管教。」又說:「趁有指望，管教你的兒子，你的心不可任他死亡。」我們如任由孩子放縱胡鬧，害孩子將來自取滅亡，那就不是愛孩子之道。那要怎樣管教孩子呢?

聖經上說:「杖打和責備，能增加智慧，放縱的兒子使母羞愧。」 又說:「不忍打兒子的，是恨惡他，疼愛兒子的隨時管教。」

主所愛的必管教

從聖經的觀點看，管教孩子並不是碰一下都不可以的，愛的體罰是可以適度使用的。

當然我們不能以愛心管教為籍口，對孩子動棍動刀胡亂打一通，或以孩子為出氣桶，那當然是不可以的。

甚麼叫愛的體罰，中國人有段話十分貼切，這段話原本是一段家喻戶曉的戲詞:「打在兒身痛在娘心，高高舉起，輕輕落下。」

左手打、右手抱

猶太人管教孩子也有體罰，他是用手打，他們是左手打右手抱。猶太人如果擁抱你，那是表示十分愛你。所以處罰孩子後，立刻抱起來。讓孩子瞭解，犯了錯要被處罰，但父母還是愛他的，這也是愛的體罰觀念的具體實施。

中國人的嚴父慈母也頗有這種味道，嚴父相當左手，慈母相當右手。在嚴父慈母的合作下，慈嚴並重，恩威並施。

（本文與台灣醒報同步刊登）