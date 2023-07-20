方祖涵／愈來愈糟的球場判決？

「派這個裁判是想要做掉熱火」、「就是要多打幾場才會賺錢」、「明星很難被判犯規」，一如往常地，NBA職業籃球季後賽在連串爭議間落幕。雖然沒有任何職業運動裁判讓球員與球迷滿意，籃球獲得批評應該是最多的。

根據運動媒體年度問卷結果，至少四分之一現役球員認為裁判問題是改善比賽首要挑戰。像湖人詹姆士仗著明星光環，不斷公開質疑比賽公平性；金州勇士隊支持者眾，從總教練到球員都經常抗議吹哨不公，這些觀點當然都外溢到球迷身上，認為裁判總是偏袒對手。

問題是，以上兩個舉例球隊，最常抱怨剛好都是互相遭遇的比賽。裁判要如何同時對雙方偏心呢？其實是不可能的。

各方對NBA裁判懷疑其來有自，畢竟它是全球主要運動聯盟當中，少數在本世紀還被證實有放水醜聞的。十六年前黑心裁判提姆．唐納吉經過聯邦調查局調查，因為牽涉賭博與黑哨，最終獲判一年三個月刑期。這段黑歷史去年拍成紀錄片上映，又再喚醒球迷記憶。

除此之外，十幾年前有好幾個公開研究，從數據指出聯盟不公平的情況。像美國全國經濟研究所認為裁判會顯著偏袒跟自己膚色相同球員，每場比賽差距超過兩分。此外，楊百翰大學經濟學系更檢視了球迷最常質疑的事情，論文以「裁判利益導向」為主題，證實判決結果對主場球隊、比賽落後球隊，還有季後賽比對手多輸兩場球隊都比較有利，前兩者尤其顯著。

不過，從亞當．席佛二Ｏ一四年接任總裁開始，提升裁判水準已經是聯盟改革重點。他們在紐澤西州斥鉅資成立即時判決挑戰中心、建立訓練與評估制度、用單一標準而非視比賽情況執行規定、大量雇用少數族裔與女性裁判、提升人員身體素質，並且公開最後兩分鐘數據，讓誤判無所遁形。

經過最近幾年努力，情況應當大有改善，各項數據看來似乎也是如此，然而球員反應與球迷輿論好像卻剛好相反，原因應該有下列幾個：首先是既得利益者反彈，比如說猶他爵士曾經長期有最多白人球員，球迷已經習慣裁判種族偏見，不再有特別待遇反而覺得不公平；同樣地，一些明星球員本來享受誤判果實，結果現在沒有就大聲吵鬧，像「魔球」作者麥可．路易士就持此項觀點。

社群媒體負面聲浪發酵與模仿效應亦造成許多問題，看著球星頻頻帶頭質疑，年輕一代將這種行為內化，從職業選手到初學者都把挑戰裁判當作日常。而且，我們身處在事實與謊言經常被刻意混淆的年代，人們彼此之間互信低落，對假消息與陰謀論反而照單全收－到現在，美國還有不少人質疑新冠肺炎是否存在，更遑論要所有人去相信曾有裁判放水的職業籃球了。

不管怎樣，方向正確後，主事者就要悉心分辨建設性批評與雜音，繼續朝目標邁進。（作者為運動文學作家）