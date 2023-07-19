王建煊／王老先生講故事之332：平常心 治百病

國畫大師張大千留有美髯，有次別人問他，晚上睡覺時，鬍子是放在棉被裡面還是外面？從此張大千睡覺就不安穩，鬍子放裡、放外都睡不著，因為會一直想這個問題。

患得患失

我的睡眠狀況一直很好，一上床就能呼呼大睡，夜裡起來上洗手間也能幾分鐘之內再睡著。但也有一、兩次小失眠經驗，主要是想到今夜睡足八小時是很困難的事，結果以後就睡不著了。

有個孩子參加大專聯考的前夕失眠了，平常都不會失眠 ! 在這要命的關鍵時刻為什麼會失眠呢 ? 因他一心要個好睡眠，要求自己快快入睡，結果就是睡不著，時間一小時一小時的過去，心情更擔愛緊張起來，就更睡不著了。人在刻意重視某樣東西，由於患得患失，不能保持平常心，結果常適得其反，失眠只是大家常見的例子。

有個人經常有便大不完的感覺，剛大完便，馬上又想上大號，頗為煩惱，去看醫生，說可能患了大腸急躁症，吃藥仍不見改善。但有幾次早晨起晚了，來不及上大號，就上班開會，直到夜晚回來才大便也沒事。原因無它，太注意大便的事，大便反而作怪，而繁忙卻能移轉注意力。所以古語說:「懶人屎尿多」，就是這個道理。

心理作用

有個朋友左臉有少許跳動，她很緊張，不知是不是中風前奏。 吃藥的效果也不大，仍不時用手摸臉，試試感覺如何。醫生說，不要太去注意它，情況會好一點。但是越想不注意它，越會關心它。後來因為搬家，一連忙了好幾天，不暇顧及左臉肌肉跳不跳動，竟從此就正常了。

有病當然要重視並及時治療，但仍應保持平常心，過度緊張，反而會抵消治療的效果。事無論大小也是一樣，如果能保持平常心來應對就不會失常，平常心可以使人不致患得患失，保持實力，並冷靜的解決問題，但這要從培養自己凡事盡其在我，不去強求的人生觀做起。

計較越少，煩惱便越少。再者能養成得意時淡然處之，失意時亦能坦然處之的習慣，日子雖過得平淡，情緒也就不會大起大落而會更加舒坦。

（本文與台灣醒報同步刊登）