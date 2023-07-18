王建煊／王老先生講故事之331：埋在沙堆的鴕鳥

某人有輛已經行駛二十萬公里的舊車，想賣30萬元，始終賣不掉。有人建議他將里程錶倒回去改為五萬公里，這樣比較容易賣。

新舊胖瘦一念間

可是過很久，車子還在那裡。問車主為甚麼還賣不掉，車主說: 「車子既然只開了五萬公里，還很新，幹嘛賣掉，留著自己用，我不賣了。」

有個人減肥總是不成功，後來就去買特大號的衣服穿，十分寬鬆，褲腰還空一截，他自言自語地說:「其實我並不胖嘛 ? 褲腰還太大了呢!」

有個人全身都是病，別人叫他去做個健康檢查，搞清楚究竟有些什麼病，可是他就是不肯去，理由是檢查後，他就成為病人了，不檢查，反倒是個健康的人。

有個大學生，成績很爛，畢業後看別人考研究所，他也想考，但怕考不取，沒面子，就不去報名。然後他很得意的跟別人說，他不是考不上研究所，而是沒有去考。

有個老師的兒子在自己班上，成績很差，升學無望。這位老師千方百計的給自己兒子打到九十幾分，他想：我兒子成績九十分，考大學應該差不多了。

軍事天才誤大事

有個年輕的國王，因為父親病逝，十六歲繼承王位，宿敵認為有機可乘，大舉來犯。但挨打的國由於將士用命，打了個大勝仗，全國軍民都稱年輕國王是軍事天才。志得意滿的國王對這些阿諛之詞，起初不以為真，但在一些大臣精心設計的奉承下，國王慢慢的進入自欺欺人之境。他開始相信或許真的是天縱英明，他確實具有不同凡響的軍事天才。

三年後，十九歲時，他率兵攻打鄰國，並親自擬定作戰計劃，將領雖然反對，但他自認是軍事天才，堅持己見，結果吃了一個大敗仗，死傷十餘萬人。自欺欺人害死了國王自己，也害死了人民。

自欺欺人的人，可憐而不自知。人生很多時候，我們喜歡騙自己，逃避現實，前面的例子，或許有些誇張，但現實社會中的確有人像沙漠中的駝鳥，把頭埋在沙堆中，不理會周遭的一切，得過且過，弄得後來事態嚴重，不可收拾。

（本文與台灣醒報同步刊登）