劉憶如／碳市場、碳定價及台灣碳權交易所

劉憶如 才初夏，全球各地卻已紛紛創下破紀錄的高溫，極端氣候更造成嚴重傷害。例如加拿大今年野火規模空前，燒毀超過一千萬公頃的土地，並造成十五萬餘人流離失所。二○二一年十一月的格拉斯哥氣候協定，雖得到一百多個國家簽署承諾在二○五○年時達淨零排放，但至目前各國減排效果卻並不佳。

根據世界銀行年度報告，去年全球碳市場規模雖持續成長（達九百五十億美元），但卻仍僅涵蓋百分之二十三點五的全球溫室氣體排放，其中碳稅涵蓋百分之五點五，其餘百分之十八則由碳權交易所（ETS）所涵蓋，顯示全球還有百分之七十六點五的排放尚未被納入管理。

此外，世界銀行也指出，若要達到二○五○淨零排放目標，當前碳價過低，不足以吸引足夠的減碳投資。具體而言，世界銀行估計為達目標，今年的碳價應為每公噸六十一美元，二○三○年每公噸碳排的名目價格則應提升至一百二十二美元。依此估算，目前僅有百分之五的碳權交易所之價格是符合標準的。

碳排該如何定價，現行方式主要分為由政府或由市場機制決定的兩大類，另亦有由企業自行訂定的內部碳價。由政府訂價的以碳稅為大宗，針對特定行業課徵碳稅，但目前全球三十七個徵收碳稅的國家價格差異極大，自每公噸不到一美元至最高的瑞士、瑞典等國的一百三十餘美元。

此外，亦有即將實施的「碳關稅」（碳邊境調整機制）。歐盟最早對歐盟企業徵收碳稅，但卻造成區域內外的不公平競爭；歐盟因此提出課徵碳關稅的概念，針對出口至歐盟的產品徵收碳關稅，簡稱CBAM。CBAM適用範圍初期將以五大高碳排產業為主，包括：鋼鐵、水泥、鋁、肥料、電力等，鋼鐵相關下游產品（例如螺絲、螺栓等類似鋼鐵製品）亦在課稅範圍內。這五大類產業碳排放量約占歐盟碳交易的百分之四十五，未來也將逐步納入其他產業。

歐盟課徵的碳關稅，與歐盟的碳稅一致，目前大約是每公噸九十歐元（約新台幣三千一百元）。唯若已在歐盟之外的地區支付過碳稅或碳費的產品，則可在出口至歐盟時抵減稅額。依規畫，CBAM將在今年十月一日起試行，出口至歐盟的企業須申報但尚不需繳稅，但二○二七年起將正式收取碳關稅。除此，美國亦於去年提出美國版碳關稅「清淨競爭法案」，簡稱CCA，目前國會二讀通過，預計於明年開始徵收，且並無試行期間。

政府訂定的碳價之外，提供買賣碳權交易平台（簡稱ETS）的碳價則由市場機制決定。一般而言，ETS針對一個或多個產業的碳排額度設定上限，企業可依其需要，購買額外的配額或出售多餘的配額。碳權的賣方一般為對減碳有貢獻的單位，例如林場、電動車廠，透過第三方獨立機構認證，將其減碳貢獻包裹成碳權。例如特斯拉因為生產電動車，衍生出鉅額可供出售的碳權，帶來的交易收入大量彌補了製造電動車本身的虧損。目前全球有三十幾家交易所，但因跨境交易不盛行，因此和碳稅一樣價格差異極大。

台灣即將在下個月（八月七日）於高雄設立「台灣碳權交易所」，並於明年起由環保署徵收碳費；起步雖晚，但究竟是個開始。對於碳權的認定與計算，以及碳權買賣的交易等機制，如何盡快融入國際規範，並在減碳及經濟成長間拿捏平衡點，是一大挑戰。（作者為香港北威國際集團董事總經理、台大財務金融系兼任教授）