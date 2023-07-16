每學期上最後一堂投資學或人生理財規畫的課時，我經常向學生強調，雖然課程內容與金錢絕對相關，但是同學必須了解，人的真正幸福快樂不會來自於金錢，而與事業、家庭、身心健康有關，而且覺得自己的人生很有意義的人比較快樂。

事業、家庭、身心健康各面向都可能讓人們覺得活得有意義。職業不分貴賤，只要我們的工作對別人有貢獻，就是有意義的工作。社區因為有街道清潔人員，所以每天清晨大家出門時有一個愉悅的開始；把家庭成員照顧好，家庭會成為社會進步與穩定的助力；把自己的身心照顧好，可以減少社會的醫療負擔，幫助更需要的人使用醫療資源。

覺得活得有意義不僅讓自己快樂，也促進別人的快樂。經由工作我們可以很直接地樂人樂己。有的人喜歡開玩笑說會讓自己快樂的是錢多、事少、離家近的好工作，這種工作只有作夢時才有，現實世界的工作不僅無法完全讓人如意，不喜歡自己的工作是一種常態，許多人想達到「財富自由」而能早點退休即與工作不盡如人意有關。

人花在工作上的時間經常比花在其它活動（例如家庭）長，如果不喜歡自己的工作，就不會非常快樂，更遑論幫助別人快樂了！我在學期最後一堂課中希望學生記得的最重要秘訣是，把自己的第一個工作當成是世上最好的工作。當認為現有的是最好的工作時，許多神奇的事情將發生，讓我們愈來愈快樂，別人也會因我們而快樂。

如果覺得擁有的是世上最好的工作，一定會珍惜它，盡全力做好工作，當工作表現好之後一定會得到老闆與同仁的讚許，這種從工作來的「正回饋」讓我們快樂而更加喜歡工作，從而培養出一種成功的工作態度，不僅把份內工作做好，也會願意幫助別人把工作做好，甚至把別人不喜歡的工作拿來做。我所認識的成功人士，都擁有類似的工作態度，他們的存在讓別人的工作變成輕鬆容易許多，當老闆與同仁都喜歡與他們共事時，升官與加薪即變成很自然的結果了，尤有甚者，當大家都稱讚他們時，他們的聲譽就愈來愈好，很多更好的工作自動上門，只要能力夠，職涯發展自然即步步高升。

當職務愈高之後，對別人的影響力範圍將隨之擴大，這時候如果能保持希望活出有意義人生的初衷，將能對別人做出許多貢獻，尤其是那些不認識自己的人，做到樂人樂己的境界。

每個人的能力與興趣不同，重點不在工作職位的高低，而是對工作的態度，不僅是對第一個工作，如果把每一個工作都當成是最好的工作，我們在每一個工作崗位上都會樂此不疲，而且樂人樂己。從工時、所得、工作內容與環境觀之，許多工作都不令人滿意，把一個不如意的工作轉變成好工作的秘訣，就是把這個工作當成是世上最好的工作，過一陣子之後，最好的工作就真的降臨了！（作者為政大財管系名譽教授）