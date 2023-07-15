馬凱／0至6歲國家怎麼養？

四年前總統大選最響亮的口號，就是○至六歲國家養。在四年後的今天此口號更加響亮。不僅蔡政府去年開始大加碼，提高育兒津貼、托兒補助，限制幼兒園月費等；侯友宜更直接喊出，公共、非營利托兒、托育以及幼兒園一切月費完全減免，由政府全力負擔；並且自信地估算，每年所費不過六、七百億元。

因此，○至六歲國家養這句口號，在明年大選後不但會更加趨近於實現，如果侯友宜勝選，基本上就根本實現了。然而耗費許多國家資源，除了有助於競選聲勢之外，真有那麼重要嗎？

真那麼重要！理由有二：第一，搶救青年於水火，如前次專欄所論，乃是當前國家急務。面對黯淡的經濟前景，年輕人立業的夢想，比諸前幾代，日漸艱難。退而求其次，想要成家，享受天倫之樂、溫馨的家庭生活，更可望而不可即，因為即使有幸找到願意一起打拚的另一半，想要獲得一個可以棲身之所，舉目四顧，天價一般的房價，是卅年分期貸款恐怕都承受不了的重擔；這是強調必須從住屋開始做起的理由。

但即使有枝可棲，也有幸覓得佳侶，然而面對養兒育女以成就圓滿家庭的條件，則望而生畏。因為從懷孕到生育，除了經濟負擔外，還要顧慮不友善的工作環境，甚至鐵飯碗可能不保。生育之後一連串托嬰、托幼、幼兒園直到六歲入國小，花費簡直是天文數字；夫婦倆的全部所得泰半投入其中，還要面對擠入公托、公幼窄門，往返交通便捷，與工作能否順利配合等等問題。

勉強養育一個子女，已如此歷經辛苦，何敢生育二胎、三胎？於是不婚、不生、少生成為常態，少子化也隨著時間快速惡化，而少子化的危機自亦日益深重。從日本開始的少子化、高齡化，先是人口成長減緩，讓產業衰萎，經濟動力減弱，再到人口負成長，經濟衰退，陷入失落的四十年。其後愈來愈多國家踵武其後，台灣也免究其禍；如今連高速成長卅年的中國大陸也因為卅年的「一胎化」謬政而出現人口負增長，被詛咒患了日本病，必須竭盡全力扭轉此一頹勢以搶救經濟、重致繁榮。這是○至六歲國家養的第二個理由。

果然明年總統大選候友宜致勝，相關托嬰、托兒、幼兒園實用都一概免除，年輕家庭的仔肩可以大為減輕，但少子化的國安問題能否解決？從目前的情況來看，不能。因為第一，即使年輕人克服了居住的問題，也大減養育子女的負擔，但他們是否第二願意結婚成家，仍是一個未解的問題。第二，即使不少年輕人成婚，也願意生養子女，但有一個子女或許已能享受天倫之樂，不願再多生子養，少子化仍會加速惡化。

因此，首先，必須提出種種強大誘因，鼓勵二胎、三胎。除了加高育兒津貼之外，如前文所述，在安排居屋時，讓二胎、三胎家庭優先，且給予額外優惠，會提供更強大的動機。其次，整個國家都必須對願意生養多胎的婦女與家庭給予最大的關懷、溫暖、尊重與優惠。這必須從職場到公共設施、到社會環境的每一個環節都認真做到。再次，對嬰兒、幼兒的關切、照顧、提攜、教育，必須以最好的資源，最適當的人才，最妥善的制度確實做好，讓子女在快樂、溫暖的氣氛下歡愉地長大，家庭方才真會溫馨，國民方才能夠健康成長。

○至六歲國家養，絕不止是六、七百億可成，各黨參選人請努力以赴。（作者為經濟評論者）