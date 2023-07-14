快訊

台中逾200億土地被沒收 地主跳腳：沒做錯事土地竟沒了

T1聯盟／雲豹狀元籤給林信寬、高錦瑋成榜眼 探花爆出冷門

Netflix砍「寄生帳號」更方便？全球新增「轉移使用者」功能 3動作無痛轉換

王建煊／王老先生講故事之330：別不好意思

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
別不好意思 示意圖(ingimage)
別不好意思 示意圖(ingimage)

在一次聚會裡，有人推銷雜誌，因為不好意思就訂了一份。後來發現非但內容有夠爛，而且雜誌還用我作廣告，說我是他們的忠實訂戶，真是啼笑皆非。在朋友家想小便，不好意思說，出門後尿急找不到廁所，想到剛才為什麼不在朋友家上廁所呢 ? 上廁所又有什麼不好意思的呢?

不好意思請教

我從前住在台北外雙溪，離市中心較遠，有朋友來我家離去時，我都鼓勵他們先上廁所，免得路上塞車找不到廁所。許多朋友常說不用，其實不是沒有需要，而是不好意思。

在美國讀書時，有機會去接待家庭（host family） 用餐，主人常問要不要這個菜或那個菜的，中國人則常客氣的說「不用了」。外國人不知道你是客氣，以為你真的吃飽了，結果回家又得再吃一頓。要就說要，有什麼不好意思的呢?

不好意思拒絕

還有一次到host family 家作客，住了一晚，第二天一大早主人開車帶我去鎮上山區觀光，然後再回來用早餐。但是對我來說空著繞山路很容易暈車，可是不好意思對主人說，心想怎麼好一早就向主人要東西吃呢 ? 結果真的暈車，讓主人嚇了一跳，以為我生病了。

有個朋友人緣好，為人忠厚，很多人向她借錢，常常借了不還，家人勸她不要再借錢給別人，她說:「不好意思嘛!」更糟的是，別人要她幫忙去借錢，別人賴債時，這位朋友便成了債務人，問她幹嘛要幫人家做這種有風險又無利益的借貸呢 ? 她的回答仍然是 : 不好意思拒絕嘛!

因小失大

有對同班同學，男愛女，女也愛男，但都不好意思表示出來，最後各自男婚女嫁，直到老年相遇談起往事時，才不勝感慨，因為「不好意思」而誤了本應有的美好姻緣。

很多事，做與不做，要問其正當性，該做的就做，該拒絕的就拒絕，不要讓莫須有的「不好意思」，扭曲了本應有的行為。若因小失大，往往造成不必要的困擾與損失!「不好意思」會帶來許多難過的。

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

延伸閱讀

王建煊／王老先生講故事之329：會染上病毒嗎?

王建煊／王老先生講故事之328：聽見你的聲音就害怕

王建煊／王老先生講故事之327：投資賺錢是要繳學費的

王建煊／王老先生講故事之326：虔誠的婚禮

相關新聞

王建煊／王老先生講故事之330：別不好意思

在一次聚會裡，有人推銷雜誌，因為不好意思就訂了一份。後來發現非但內容有夠爛，而且雜誌還用我作廣告，說我是他們的忠實訂戶，真是啼笑皆非。

洪蘭／助人為樂 喜獲善緣

在課堂上，有學生問：「老師，您不是說在演化上，自己多吃一口就多活一天嗎？那為什麼為善會最樂？這不是很矛盾嗎」？

王建煊／王老先生講故事之329：會染上病毒嗎?

有一年春節前花蓮漢他病毒流行，容易感染，有人因而猝死，媒體報導後，人人緊張。

王文華／「那輛車才是自動的！」

從小到大，我們都在「玩具」和「工具」間做選擇。

王建煊／王老先生講故事之328：聽見你的聲音就害怕

上帝利用地上的塵土造了男人亞當，將他安置在伊甸園裡，並吩咐他園內果子都可以吃，只是不能吃分別善惡樹上的果子。

林中斌／拜登主義的本色

一九八六年七月廿三日，才四十三歲的拜登以「資淺」在野黨參議員身分，義憤填胸的質詢老成持重六十六歲國務卿舒茲：「你為何不以...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦