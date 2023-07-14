王建煊／王老先生講故事之330：別不好意思

在一次聚會裡，有人推銷雜誌，因為不好意思就訂了一份。後來發現非但內容有夠爛，而且雜誌還用我作廣告，說我是他們的忠實訂戶，真是啼笑皆非。在朋友家想小便，不好意思說，出門後尿急找不到廁所，想到剛才為什麼不在朋友家上廁所呢 ? 上廁所又有什麼不好意思的呢?

不好意思請教

我從前住在台北外雙溪，離市中心較遠，有朋友來我家離去時，我都鼓勵他們先上廁所，免得路上塞車找不到廁所。許多朋友常說不用，其實不是沒有需要，而是不好意思。

在美國讀書時，有機會去接待家庭（host family） 用餐，主人常問要不要這個菜或那個菜的，中國人則常客氣的說「不用了」。外國人不知道你是客氣，以為你真的吃飽了，結果回家又得再吃一頓。要就說要，有什麼不好意思的呢?

不好意思拒絕

還有一次到host family 家作客，住了一晚，第二天一大早主人開車帶我去鎮上山區觀光，然後再回來用早餐。但是對我來說空著繞山路很容易暈車，可是不好意思對主人說，心想怎麼好一早就向主人要東西吃呢 ? 結果真的暈車，讓主人嚇了一跳，以為我生病了。

有個朋友人緣好，為人忠厚，很多人向她借錢，常常借了不還，家人勸她不要再借錢給別人，她說:「不好意思嘛!」更糟的是，別人要她幫忙去借錢，別人賴債時，這位朋友便成了債務人，問她幹嘛要幫人家做這種有風險又無利益的借貸呢 ? 她的回答仍然是 : 不好意思拒絕嘛!

因小失大

有對同班同學，男愛女，女也愛男，但都不好意思表示出來，最後各自男婚女嫁，直到老年相遇談起往事時，才不勝感慨，因為「不好意思」而誤了本應有的美好姻緣。

很多事，做與不做，要問其正當性，該做的就做，該拒絕的就拒絕，不要讓莫須有的「不好意思」，扭曲了本應有的行為。若因小失大，往往造成不必要的困擾與損失!「不好意思」會帶來許多難過的。

（本文與台灣醒報同步刊登）