洪蘭／助人為樂 喜獲善緣

洪蘭

在課堂上，有學生問：「老師，您不是說在演化上，自己多吃一口就多活一天嗎？那為什麼為善會最樂？這不是很矛盾嗎」？

當生存受威脅時，很多人的確會變得自私，但實驗發現非災難時，人性是本善的，窮人甚至比富人更願意分享最後一口麵包，因為他們知道飢餓的痛苦。其實助人會快樂主要是因為大腦會分泌催產素（oxytocin）、多巴胺等生化物質使我們自我感覺良好，提升免疫力，尤其催產素還可以降血壓。因為能幫助別人表示自己比別人有能力有資源，這隱性的優越感能使大腦分泌更多的多巴胺來肯定自己，使自己高興。

我跟學生說：「你們不妨每天帶個笑臉出門，給別人和自己一點快樂。」學生立馬回應說：「不可能，現在每天壓力都很大，笑不出來」。

其實情緒是控制在自己的手上，因為情緒可以由外在的表現來強化，也可以強被壓下去而軟化。例如，憤怒的情緒可以因咬牙切齒而強化，也可以因對方是老闆而軟化下去。

我們大腦裡有十二條神經，其中最長的一條叫「迷走神經」，它跟我們的五臟六腑都有連接，大腦和身體的溝通是雙向的，我們是從身體傳回來的訊息來決定情緒。微笑時，大腦掌管情緒和幸福的電路就被活化了，它告訴大腦，你在快樂，你的情緒就改變了。

肌肉的改變可以改變情緒，微笑甚至可以減輕打針的痛，因為微笑送訊息到副交感神經，直接啟動放鬆身體的休息和消化（rest and digest）的神經，你就不覺得打針有那麼痛了。

有個實驗是測量四十一名打了肉毒桿菌的女性，在皺眉肌麻痺之前和之後讀情緒性句子的速度。她們在讀憤怒和悲傷的句子時，因為臉不能做出憤怒和悲傷的表情，大腦的腦島和身體感覺皮質區，接不到左腦顳葉語言解碼後所送過來的訊息，閱讀的速度就比未打前慢了四分之一秒。

肉毒桿菌甚至能減輕抑鬱症的症狀，實驗者注射肉毒桿菌到重度抑鬱症者的臉上，連續十六周後，他們的病症減緩很多，因為不能皺眉了。

除了肌肉，我們的情緒也受到外在因素的影響。有一個實驗是請大學生端一杯熱的或冷的咖啡到實驗室去，然後請他判斷願不願意和一個陌生人交朋友，結果發現端熱咖啡的學生比較願意。

另一個實驗是把卅個大學生分成三組，實驗前，先請他們喝飲料。第一組喝的是橙汁，第二組喝的是純淨水，第三組喝的是中國苦茶，然後請他們對一個離婚官司短片中的男人做道德評價。結果第一組給分比第二組高一點，第三組給的評價最低，甚至用了「混蛋」這種髒字眼，顯示連味道都可以影響情緒。

愛默生（R.Emerson）說：「人生最美的報酬之一，就是當你幫助別人的同時，也幫助了自己。」生活中再微小的善行都能結善緣。當你真心付出、不求回報時，這個善的力量會以不同的方式回到你身上，這就是「為人點燈，明在我前」。

人與人之間互助的能量與信念，是人類存活到現在的主要原因。有能力的，做點善事；沒能力的，給個笑臉吧！

（作者為台北醫學大學、中央大學講座教授）