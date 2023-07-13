王建煊／王老先生講故事之329：會染上病毒嗎?

有一年春節前花蓮漢他病毒流行，容易感染，有人因而猝死，媒體報導後，人人緊張。

我們有位同事，家住花蓮鳳林鎮，有幢多餘的房子空在那裡。我們決定去那兒過陰曆新年。可是花蓮發生漢他病毒，要不要去呢？去吧！應該不會這麼倒霉吧！

擔心病毒感染

朋友讓我們住在位於山區一幢兩層樓的紅色木屋，有六十多坪，院子大並鋪有綠色草坪，十分漂亮，有遊客以它為背景照相留念。

進屋後先四處看看有沒有老鼠，因為漢他病毒是經老鼠傳染的。山區蚊蟲多，雖有紗窗，仍有許多小蟲及飛蛾可以進來，所以看著滿地飛蛾小蟲，不禁擔心，這些小昆蟲該不會帶來漢他病毒吧！

掃地時，太太說:「要用掃把推掃，這樣不會揚起灰塵。因為老鼠的排泄物及尿液在土裡，會隨灰塵飛揚在空氣中，呼吸到了會傳染漢他病毒。」肚子有點怪怪地，會不會是漢他病毒？

疑心生暗鬼

總之，那幾天，漢他病毒就好像陰魂不散的圍繞著我們，真是草木皆兵。後來有專家說，全台灣二十二個地區，僅有三區無漢他病毒，一時之間，疑神疑鬼的人就更多了。

有年參加旅行團去義大利觀光，導遊警告我們要小心自己的財物，因為小偷很多，而且技術高明。因此大家都提高了警覺，有人將皮包套在胸前，用手抱住。有人夫妻併排走，太太皮包夾在兩人中間，以防被偷。

未知的恐懼

導遊對大家看了一眼，大家以為導遊在向我們使眼色，說有小偷來了。一下子四周的陌生人，都成了小偷的嫌疑犯。

人類對許多事有未知的恐懼，例如夜晚突然停電，一團漆黑，會引起不安情緒，因為看不見，不知會發生什麼事。但稍待一會，眼睛適應屋內的黑暗，慢慢可以看見一些事物後，恐懼就會降低，如果有蠟燭或手電筒照一照，心情就更加安定。

人類未知之事何其多，因此疑神疑鬼在所難免，也都算是人之常情，不足為怪。但如超出常情範圍便好像是患了精神病的妄想迫害症，疑神疑鬼不但會妨害自己的生活，更會搞壞人際關係，那就必須適可而止了。

（本文與台灣醒報同步刊登）