王文華／「那輛車才是自動的！」

從小到大，我們都在「玩具」和「工具」間做選擇。

玩具店裡，孩子黏在一輛小朋友可以坐進去的電動車前。標價上萬元，店家當然緊鎖在貨架。只能看和摸，不能拿下來試開。

「爸爸，如果我乖，可以買這輛車嗎」？

我立刻滅火：「這輛車坐進去要用自己的腳走路才會動，爸爸幫你做一輛『自動』的」。

回家後，用塑膠收納箱當前座，裏面貼上網路買來的方向盤。尿布紙箱當後座，前後座用膠帶纏起。而所謂「自動」，是爸爸在後面推，並徒手控制左右轉。

孩子玩了兩天就沒興趣了，也沒再說要買車。也許我的自動車讓他誤以為，開車很無趣。直到有一天生病去看醫生，在診所門外看到另一個候診家庭。那位爸爸開休旅車，從後車廂扛出那輛萬元玩具車！

那位小朋友在人行道上開，威風凜凜。我的孩子在旁邊看，幽幽地說：「爸爸，那輛車才是自動的」！

我的酸葡萄，被那車輪輾爛。一萬元的車有油門，輕輕一踩，車子就動起來！

我死不認輸：「這輛車不是警車，我們回去做一輛你最喜歡的警車」。

我們用紙碗當輪子，用反過來的紙杯當車頂的警示燈。車身貼上方形白色色紙，當窗戶。紙杯外圍包上藍色色紙，當作警示燈的閃光。

孩子玩了一天，輪子歪了。再問我：「爸爸，如果我乖，可以買那輛自動車嗎」？

沒有父母想看孩子失望，哪個爸媽不是奮不顧身地滿足孩子？但我買不下那輛車。因為我想給他的，不是「玩具」，而是「工具」。

玩具，是花錢買的。工具，是花時間用的。

玩具的價值遞減。買的當下，快樂爆點。玩過幾次，就被遺棄。

工具的價值遞增。買的當下，毫無感覺。摸熟了，能做出很多帶來快樂的東西。更別說做的過程，所產生的快樂。

所以媽媽和我教孩子使用工具，練習創造。而不是習慣消費，坐享其成。玩具當然得買，但盡量買黏土、積木、彩色筆、貼紙書…那些他能用來創造新事物的東西。從小學會無中生有、廢物利用，長大後比較可能以小搏大、輕裝簡從。

但長大還遠，當下看到別人有而自己沒有，非常難受。看診回來後，孩子的病加重了。但我們知道必須跟他熬過。成長，就是不斷在「玩具」和「工具」之間拉扯。一次又一次，建立自己的價值觀。也許有一天，他會跟爸媽一樣相信：世上最名貴的自動裝置，不是錢包，而是大腦。

但也許他還是會選擇錢包，那也沒關係。先學會創造，未來會有更好的消費品味。

「警車」拋錨了，被遺忘在路邊。還能出什麼招？加碼做一輛直升機吧！昨晚那三支冰棒棍，還沒有丟吧？

（作者為作家、網路媒體《創新拿鐵》創辦人）