王建煊／王老先生講故事之328：聽見你的聲音就害怕

上帝利用地上的塵土造了男人亞當，將他安置在伊甸園裡，並吩咐他園內果子都可以吃，只是不能吃分別善惡樹上的果子。

聽見上帝的聲音

後來上帝又為亞當造了一個名叫夏娃的女人來幫助他，二人生活在伊甸園裡，一切美好。但是後來他們受到蛇的引誘吃了分別善惡樹上的果子，犯下了罪，他們因為犯了罪就怕見上帝。

上帝有天來到伊甸園中行走，亞當及夏娃聽見上帝的聲音就躲在樹林中，不敢見上帝的面。

上帝呼喚亞當:「你在那裡？」

心虛的反應

亞當說:「我在園中聽到見你的聲音，我就害怕。」為什麼聽見上帝的聲音就害怕呢 ? 因為他犯了罪，違反了上帝的禁令，吃了不該吃的果子。

有個小孩大約三、四歲，每天傍晚他都在門口等爸爸回來，見到爸爸就快樂的衝進爸爸的懷抱裡，爸爸趕快把兒子抱了起來，父子親情極為愉快。

有次，孩子在家不小心打破一隻爸爸心愛的花瓶，傍晚爸爸回來的時候，小兒子不敢見父親的面，躲得遠遠的，父親呼喊他:「孩子你在哪裡?」孩子說:「我在房間裡，我聽到你的聲音就害怕。」

我曾經在多所大學及研究所教過書，偶有準備不夠充分時，站在講台上，眼睛不敢正視學生，好像犯了甚麼罪過一樣。但是如果準備充分，則能侃侃而談，眼睛裡充滿了自信。

為什麼有自信？

做學生的時候也常發生這樣的現象，準備不足時，生怕老師隨堂抽問，會問到自己，總是把頭放得低低的，不敢正視老師。相反地，如果準備充分，就會睜大眼睛看看老師，希望老師會看到自己，問些問題，也好在同學面前表現一下。

人生旅途很長，不做虧心事，我們的一生就可以半夜敲門心不 驚，見到任何人都可以目光炯炯，坦然無懼。若是自覺理虧，愧對別人，經常都是低著頭，不敢看這，不敢見那的，人生又還有什麼意義呢？

古語說:「有理走遍天下，無理寸步難行。」只要行得正，問心無愧，自然威武不屈，橫逆不畏，心中坦蕩，活得自在又尊嚴！

（本文與台灣醒報同步刊登）