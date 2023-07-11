王建煊／王老先生講故事之327：投資賺錢是要繳學費的

紐西蘭是國人喜歡移民的國家之一，土地是台灣的八倍 ，人口卻不到四百萬人，地廣人稀，土地十分便宜。有人在紐西蘭買了好幾十畝地開農場養羊，大家很羡慕，也跟著開農場養羊，而且一個比一個規模大。

養羊要剪尾巴

羊的尾巴很大，蓋住肛門，糞便會累積在肛門附近，久了就會生蛆，蛆進入皮下，羊會死掉。所以養羊必須剪尾巴，國人初開農場不知要剪尾巴，所以羊兒隻隻死去。死了的羊必須埋掉，一對兄弟拖著死羊去埋，十分辛苦，哥哥安慰弟弟說 :「還好我們家不是養牛，否則我們一定會累死的。」

投資賺錢是要繳學費的，學費未繳足，倒霉的事就會跟著來。所謂學費包括投下資金，獲取經驗，肯虛心和研究改進的精神。

糊里糊塗的投資人

有個人買了大魯閣公司股票，他以為是太魯閣公司，他說台灣國民所得高了，旅遊業有前途，花蓮太魯閣是旅遊勝地，將來會賺錢，股票一定漲，其實大魯閣公司是紡織業，跟旅遊業扯不上關係，這樣糊里糊塗的投資人焉有不虧損的呢？

台灣股市散戶，多的是這類投資人，從不留意公司的性質，營運的情況，甚至不瞭解經濟的基本面，便盲目的跟風，殺進殺出，結果都成了別人的肥料。

有個企業家在台灣做得不錯，後來到東南亞投資電子廠。電子工業十分精密，但當地污染多、灰塵多，電子廢品因之增加，最後倒閉，類此案例甚多。很多企業倒閉，常常是被錯誤的國外投資所連累的。

先繳足學費

在台灣經營成功的企業，為什麼跑到國外去，常會發生虧損呢 ? 原因無它，國外投資的學費還未繳足。企業投資如此，個人理財也是如此。想要賺錢，必須先繳學費。

例如買書看、聽演講，把道理及規矩弄懂了後，再小做作為實務歷練，漸漸就能得心應手，體會到投資賺錢的奧妙，這樣就離賺錢之道不遠了。

（本文與台灣醒報同步刊登）