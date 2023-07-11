薛承泰／「0到6歲國家養」會是大選焦點嗎？

薛承泰 人口少子高齡化已成為全球趨勢，即使是一些落後的亞非國家，在走向工業化與現代化的進程上，都呈現出生育率下降與壽命延長的現象，也因此促成人口的老化，也就是六十五歲以上老人人口占總人口比例逐年上升，全球平均為九％，台灣今年將達十八％，日本則是卅％。

以老化程度而言，日本最高，以老化速度而言，不是日本而是台灣與韓國；因為推升老化的關鍵，尤在於低生育！台韓正是全球生育率最低的兩個國家，台灣不僅將於二○二五年步入超高齡社會，也會在二○六○年成為全世界最老的國家之一。

目前廿五至卅四歲的年輕人只有四分之一有婚姻，就已經告訴了我們未來的生育情況很不樂觀。特別是民進黨執政這些年，生育率與生育量逐年下滑；去年生了十三點九萬，比第一年執政時的廿點八萬，足足少了七萬，減幅超過卅％！蔡政府一上台，筆者即呼籲廿萬嬰兒保衛戰，儘管蔡政府在許多福利政策上不斷加碼，生育狀況仍每況愈下。

去年是虎年且有疫情，政府知道生育會很糟（果真創了歷史新低），於是又增加一些鼓勵措施，寄望於今年能回升。很遺憾，今年前五個月總共生了五萬五千名嬰兒，還比去年少了一千二百名；若再持續下去，十年後老人增加一八○萬人，但工作人口少一七○萬人，台灣如何能永續？

至於小孩與學齡人口的減少更不在話下，每到六、七月媒體報導最多的，大概就是各級學校的招生危機。未來十年會進大學的人數，也就是二○○六年以後出生者，即使採七十五％的超高淨在學率，每年也只有十五至十一萬人的新生。至於，幼兒園到高中職的就讀人數更容易掌握，今後倒閉速度將會加倍！

最近行政院公布高中職免學費，以及就讀私立大學補助三點五萬元，相信可以減輕父母經濟負擔；至於人們是否會因此而多生，那就遙不可及了！「天下沒有白吃的午餐」，筆者反而擔心，今日的大撒幣，難道不是年輕人未來的負擔？再者，大學生已滿街都是，大學的量已陷入危機，大學生的質才應是發展重點，政府沒看到大學畢業失業率居高不下嗎？沒有專長、沒有競爭力，這樣的高等教育將走向低能化。

老人需要醫養，小孩也需要照顧與教育；前者量體愈來愈大，後者成本愈來愈高，而未來納稅人口不僅愈來愈少，若再缺少競爭力，該怎麼辦？

除了人口自然負成長與快速老化，對台灣而言，還有另外一個挑戰，也就是跨世代之間的緊張與衝突。關鍵在於過去廿多年來的教育，為年輕人「去責任化」。解嚴之後，原本從校園開始追求自主，強調個體權益，不知何時開始，轉化為「缺乏責任的民主與脫序的自由」。目前仍有父母幫年輕人扛責任，當年輕人步入中年，父母也逐漸老去，這批中年人和未來的年輕人的衝突，是難以避免的。

四年前郭董曾經提出「○到六歲國家（幫忙）養」的主張，這次大選想必仍會受到關注，候選人也會跟進表態。我們不應看誰支票開得較大，乃因經費來自於納稅人；重點應是，誰能拿出辦法止住生育率與生育量的持續下滑？更重要的，須強調親職，讓父母扛起責任成為真正的父母！如果年輕人不扛責任，就算再多的補助，婚育只不過是一場遊戲！

（作者為台大退休教授）