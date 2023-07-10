王建煊／王老先生講故事之326：虔誠的婚禮

常有人找我證婚，有認識的，也有不認識的。承蒙看得起，只要有空，我都願意去成人之美。但是證婚有時是痛苦的，因為你在上面講，下面沒人聽。多數婚禮像菜市場一樣，小孩子在會場追逐嬉戲，大人分桌開小組會議，根本無視婚禮的進行。

證婚時人聲嘈雜

司儀宣佈請證婚人致詞，這個詞怎麼致得下去呢 ! 講嚴肅的，底下沒人聽，幽默一點的，底下沒人笑。證婚人只好自言自語像個傻瓜一樣，把場面應付下去。

有時很想三言兩語就把它結束掉，但又怕主婚人說你敷衍了事，多說幾句，底下又亂糟糟的，怎麼講呢 ? 真是左右為難。從前有位老師，脾氣好，功力也不錯，他上課時，台下的學生不是竊竊私語，就是在看別的書，但是他卻能絲毫不受影響，眼睛看著後面的牆壁，有時瞄瞄窗外，自言自語的講完一堂課，看來當證婚人真的要有這種功力。

先看好結婚證書

證婚人要負責宣讀結婚證書，許多證書是買現成的，上面印了 一些文言美語，很多字不認識，又無斷句，第一次碰到時，只好有邊讀邊應付過去，久了，對這些怪字怪句就耳熟能詳，但是底下聽得懂意思的人有幾個。

印好的怪字雖已熟識，但是在宣讀結婚證書前，我還是會要求先看一下證書，因為上面有很多人的名字，寫得用像狗爬的一樣，不先問一下，到時候也有讀不出來或讀錯的尴尬。

各方當事人都要在結婚證書上用印，現在多數都事前蓋好，用印時只是意思一下。但是證婚人用印卻是玩真的，有時印章忘記帶，還要特地跑回去拿，有幾次臨到要用印時，才發現現場無印泥。為了避免麻煩，現在我都改用簽名，這下簡單多了。

婚禮不守時

現在結婚多數不準時，有次我接到的喜帖是中英文雙印的，英文時間是下午六點半，中文時間是六點，我以為印錯了。後來發現不是印錯，是刻意如此的，因為外國人比較守時，但是中國人說六點，起碼六點半才會到。現在平均誤差是一小時，證婚人去得太早，像傻瓜一樣坐在那裡。偶爾也有準時一點的婚禮，去晚了讓人等又不好意思。

教會的婚禮氣氛大不同，兩位新人向上帝許下婚姻的諾言，虔敬的婚禮是美滿婚姻的開始，虛文俗套減少，婚禮氣氛莊嚴，當證婚人才會真的感到榮幸，那時社會風俗一定更為淳美了!

（本文與台灣醒報同步刊登）