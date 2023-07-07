方祖涵／司法以外的性平保護

方祖涵

史蒂芬‧科瓦克斯（Stephen M.Kovacs）畢業於常春藤名校哥倫比亞大學，在念書時期就是風雲人物。他是西洋劍校隊隊長，三屆全美大學運動榮譽獎得主，並且是史上首位蟬聯四次大學擊劍冠軍的選手。

史蒂芬父親亞歷山大是專精環保項目律師，原本是學校老師，卻毅然從卅六歲開始在大學夜間部念法律。就跟成為律師一樣，亞歷山大卅多歲才嘗試劍術，在四十六呎擊劍場裡，他學會用智慧跟決心擊潰對手，並且將這份執著傳承給兒子。所以當史蒂芬廿二歲在哥大西洋劍隊時，雖然受阿基里斯腱斷裂重傷，仍與四十七歲父親同時嘗試挑戰奧運資格，此段勵志故事還被紐約時報用長篇專題報導。

史蒂芬從哥倫比亞畢業後成為美國西洋劍知名教練，曾經任教杜克大學，並且在紐澤西州里奇高中帶出冠軍劍隊。

然後，在教學期間，他性侵校隊數位女學生。

史蒂芬並非運動界特例，事實上，正因為類似案件眾多，美國在二Ｏ一七年通過「安全運動授權法」，讓聯邦政府與奧會共同出資成立非營利組織，專門處理運動相關性平事項。法案是在女星艾莉莎‧米蘭諾掀起#MeToo風潮一個月後快速成立，並且於隔年春天立刻開始執行。

依照安全運動授權法規定，美國安全運動中心成為專責機構，像是前述史蒂芬性侵案，就是由此單位最先受理。或許不少人會有類似疑問，既然已經有民法、刑法、又有檢調單位，為什麼還需要私人機構介入呢？像是在性平運動剛起步的台灣，不少受控者第一反應就是上法院，不管是自首還是提告，用司法解決問題不就好了？

答案其實呼之欲出，因為司法不能有效處理性平案件，幾乎所有案件都在私下無人時刻發生，受害人難有實證，更遑論在運動界或演藝界常見之權勢性侵，受控者甚至可以聲稱兩情相悅。換句話說，在雙方各執一詞時，刑法在證據確鑿前的無罪推定，民法的公然侮辱或誹謗，實質皆是保護加害者，對受害人通常只會帶來二次傷害。

相對於司法機制，安全運動中心是由法界人士藉情節作出仲裁處置，可以加速對加害者處罰，是在法律以外對受害人的保障。此單位並與司法機構緊密合作，像史蒂芬‧科瓦克斯案件爆發一個月就被體壇停職，還因為訪談過程中作偽證多加一樁重罪，去年初在監獄裡離奇死亡。

根據美國幾項不同研究數據，雖然並非所有性平案件都屬實，僅有二％至八％受控者可以算是被冤枉，其中還包括受害人不願合作調查的情況，換句話說，至少在美國，絕大多數控訴都是千真萬確。藉著性平專責機構、公司行號自律，加上輿論公審壓力，在過去五年多裡，儘管未臻完美，還是有受害人未獲正義，也有少數加害者受過度攻擊，至少，社會風氣已經快速朝向平權移動了。（作者為運動文學作家）